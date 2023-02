CGTN : 65 ans plus tard, l'ouverture d'une nouvelle ère pour la communauté sino-cambodgienne avec un avenir commun

BEIJING, 12 février 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Royaume du Cambodge, M. Hun Sen, qui est aussi un ami de longue date et proche du peuple chinois, a effectué une visite officielle de trois jours en Chine après le Nouvel An chinois.

Au-delà de la rencontre avec les dirigeants chinois, M. Hun Sen a assisté, lors de sa visite qui s'est déroulée du 9 au 11 février, à la cérémonie d'ouverture de l'Année de l'amitié Chine-Cambodge, à celle du Forum des affaires, de l'investissement et du tourisme Cambodge-Chine, ainsi qu'à la signature d'une série de documents de coopération couvrant des domaines tels que la diplomatie, l'économie et le commerce, la coopération au développement, les produits agricoles, les infrastructures et les médias.

À l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la Chine et le Cambodge sont prêts à poursuivre leur coopération bilatérale s'appuyant sur « une seule position, une coopération dans six domaines majeurs et deux couloirs de développement », a déclaré vendredi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, M. Sun Weidong, à China Media Group (CMG).

Une position

La Chine et le Cambodge ont publié samedi une déclaration commune sur la construction d'une communauté sino-cambodgienne avec un avenir commun dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle ère, un consensus clé auquel les deux parties sont parvenues lors de la visite de M. Hun Sen.

La déclaration mentionnait ce suit : « Quelle que soit l'évolution du paysage international, la Chine et le Cambodge continueront sans relâche d'approfondir leur amitié solide, de mener une coopération pratique mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant et de promouvoir l'édification d'une communauté avec un avenir commun. »

Cette déclaration faisait écho à l'appel lancé par le président chinois lors de sa rencontre avec M. Hun Sen, à l'occasion duquel M. Xi Jinping a souligné que la Chine était prête à partager les possibilités, à favoriser la coopération et à promouvoir le développement en partenariat avec le Cambodge. Il a par ailleurs exhorté le pays à déployer des efforts pour bâtir une communauté de grande qualité et de haut niveau. Dans le cadre de la nouvelle ère, la communauté sino-cambodgienne a un avenir commun visant à apporter plus d'avantages aux deux peuples et à contribuer de manière encore plus positive à la paix, à la stabilité et au développement régionaux.

M. Hun Sen a déclaré de son côté que sa visite actuelle ainsi que celle qui s'est déroulée il y a trois ans avaient pour objectif d'envoyer un message clair, à savoir que le peuple cambodgien sera toujours solidaire du peuple chinois. Il s'est engagé à promouvoir davantage les réalisations du partenariat stratégique global entre le Cambodge et la Chine et à bâtir ensemble une communauté sino-cambodgienne avec un avenir commun.

Coopération dans six domaines majeurs

Lors de la visite de M. Hun Sen, les deux parties sont également parvenues à un consensus sur le cadre de coopération entre la Chine et le Cambodge « Diamond Hexagon ».

Comme le président chinois l'a fait remarquer, les deux parties pourraient établir un cadre de coopération dans les domaines de la politique, de la capacité de production, de l'agriculture, de l'énergie, de la sécurité, des échanges entre les peuples et des échanges culturels. M. Hun Sen a exprimé son accord sans réserve sur la proposition de cadre de coopération de la Chine.

Le cadre de coopération a été rédigé dans la déclaration conjointe et comporte des plans de coopération détaillés concernant les six domaines majeurs.

Les deux parties ont donc déjà pris des mesures concrètes dans certains domaines. Le Forum des affaires, de l'investissement et du tourisme Cambodge-Chine, auquel M. Hun Sen a participé, a attiré quelque 300 représentants gouvernementaux et commerciaux des deux pays.

Ce forum vise à fournir les renseignements les plus récents sur les politiques des deux parties en matière de commerce, d'investissement et de tourisme, et sert de plate-forme de discussion, d'échange d'expériences et d'établissement de liens avec des partenaires commerciaux potentiels afin de favoriser la coopération.

Selon le ministère chinois du Commerce, la Chine est le plus important partenaire commercial du Cambodge depuis 11 années consécutives, le volume des échanges bilatéraux ayant atteint un nouveau sommet en 2022, avec une augmentation de 17,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre la somme de 16,02 milliards de dollars.

Le Cambodge a également placé de grands espoirs dans sa relance du tourisme après le retour progressif des touristes chinois en Asie du Sud-Est. La Chine était la principale source de touristes étrangers au Cambodge avant le début de la pandémie.

Selon le ministre cambodgien du Tourisme, M. Thong Khon, son pays a accueilli 25 000 touristes chinois en janvier et tentera d'attirer entre 800 000 et 1 million de touristes chinois en 2023.

Deux couloirs de développement

Comme le souligne la déclaration commune, les deux pays ont également convenu de mettre l'accent sur la construction de deux couloirs de développement, soit le couloir de développement industriel qui se concentre sur la province de Sihanoukville et le couloir de développement du poisson et du riz dans la région du lac Tonlé Sap.

Pour appuyer la mise en place du couloir de développement industriel, la Chine encouragera davantage d'entreprises chinoises à investir au Cambodge et facilitera la création de la Zone économique spéciale de Sihanoukville (ZES), a déclaré M. Xi à l'intention de M. Hun Sen.

La ZES d'une superficie de 11 km2 abrite actuellement le nombre approximatif de 170 usines appartenant à des entreprises de partout dans le monde, et représente un investissement total de plus de 1,3 milliard de dollars, ainsi que la création de 30 000 emplois environ.

Alors que M. Xi a exhorté les deux pays à déployer des efforts en matière de coopération agricole à proximité des lacs, ils sont parvenus à une entente sur la mise en place conjointe du couloir de développement du poisson et du riz s'appuyant sur un système agricole moderne multidimensionnel, composite et efficace.

Selon un rapport publié par le ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, la Chine a été l'un des principaux importateurs de produits agricoles en provenance du Cambodge en 2022. Environ 689 702 tonnes de produits agricoles cambodgiens ont été expédiées en Chine entre janvier et novembre 2022.

