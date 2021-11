CGTN：30 ans déjà : La Chine et l’ANASE renforcent leurs liens en nouant un partenariat stratégique global

Pour renforcer ce lien, le président chinois Xi Jinping a annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique global entre la Chine et l'ANASE. Il a fait cette annonce par vidéoconférence à Beijing lundi matin alors qu'il présidait le Sommet spécial pour célébrer le 30 e anniversaire des relations entre la Chine et l'ANASE.

Qualifiant l'entente de « nouveau jalon » dans l'histoire des relations, il déclare qu'elle insufflera un nouvel élan à la paix, à la stabilité, à la prospérité et au développement de la région et du monde.

Bons voisins, amis et partenaires

Prenant la parole au sommet, M. Xi a salué l'amitié et la coopération mutuellement profitable entre la Chine et l'ANASE au cours des 30 dernières années, affirmant que leur précieuse expérience de collaboration jette les bases et fournit des lignes directrices pour le développement de leur partenariat stratégique global.

Selon le président chinois, les gains de la coopération bilatérale sont attribuables à la proximité géographique et à l'affinité culturelle uniques des deux parties et, plus important encore, au fait qu'elles ont adopté de manière active la tendance du développement moderne et fait le bon choix historique.

La valeur du commerce entre la Chine et l'ANASE a été multipliée par 85 depuis que les deux parties ont établi leurs relations de dialogue en 1991. Depuis 2009, la Chine est demeurée le plus important partenaire commercial de l'ANASE pendant 12 années consécutives. En 2020, l'ANASE est devenue le plus important partenaire commercial de la Chine.

Au cours du premier semestre de cette année, le commerce bilatéral entre la Chine et l'ANASE a poursuivi sa forte expansion, enregistrant une croissance annuelle de 38,2 % et des investissements mutuels de plus de 310 milliards de dollars.

De plus, la Chine a également aidé les États membres de l'ANASE à lutter contre la pandémie de COVID-19. En date d'octobre, la Chine avait fourni aux États membres de l'ANASE plus de 300 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 et une grande quantité de fournitures médicales d'urgence, en plus de dépêcher des équipes d'experts médicaux ayant pour mission de contribuer à la mise sur pied de laboratoires de dépistage du virus et de collaborer à des essais de vaccins.

« La Chine a été, est et sera toujours un bon voisin, un bon ami et un bon partenaire pour l'ANASE », a affirmé M. Xi lors du sommet, ajoutant que la Chine considérera l'ANASE comme une grande priorité dans sa diplomatie de voisinage.

Pour un avenir et un foyer communs

En ce qui concerne les relations futures entre la Chine et l'ANASE, le président chinois a fait cinq propositions, appelant à redoubler d'efforts en vue de rapprocher la communauté Chine-ANASE d'un avenir commun et d'œuvrer à la prospérité de la région et du monde entier.

Réclamant l'édification conjointe d'un foyer pacifique, M. Xi a déclaré aux pays de l'ANASE que « la Chine ne cherchera jamais l'hégémonie et cherchera encore moins à intimider les plus petits pays ».

La Chine appuie les efforts de l'ANASE visant à établir une zone exempte d'armes nucléaires et est prête à signer le protocole du Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est le plus tôt possible, a dit M. Xi.

« La pandémie de COVID-19 a de nouveau prouvé qu'aucun endroit sur Terre n'est une île isolée jouissant d'une sécurité absolue, et que seule la sécurité universelle apporte une véritable sécurité », a souligné le président chinois, exprimant la nécessité de construire ensemble un foyer sûr et sécuritaire.

Il a ajouté que la Chine est prête à travailler avec les pays de l'ANASE pour ériger conjointement un « bouclier sanitaire » pour la région. Dans le cadre de cette initiative, selon M. Xi, la Chine fera don de 150 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 aux pays de l'ANASE et versera 5 millions de dollars supplémentaires au Fonds d'intervention de l'ANASE contre la COVID-19.

« Nous devons déployer des efforts conjoints afin de préserver la stabilité de la mer de Chine méridionale et en faire une mer de paix, d'amitié et de coopération », a déclaré M. Xi.

Le président chinois a également annoncé une série de mesures visant à assurer la prospérité des pays de l'ANASE, y compris l'octroi à l'ANASE d'une aide au développement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir leur lutte contre la COVID-19 et contribuer à leur reprise économique, l'achat de jusqu'à 150 milliards de dollars de produits agricoles auprès de l'ANASE au cours des cinq prochaines années, la fourniture de 1 000 articles de technologie avancée et applicable à l'ANASE et l'appui à un programme permettant à 300 jeunes scientifiques de l'ANASE de venir en Chine dans le cadre d'échanges au cours des cinq prochaines années.

« L'harmonie avec la nature est la base du développement durable de l'humanité », a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine est prête à ouvrir un dialogue avec l'ANASE quant aux mesures à prendre pour lutter contre les changements climatiques. Il a ajouté que les deux parties peuvent intensifier leur coopération sur l'énergie propre, le financement et l'investissement verts, l'agriculture ainsi que le développement durable du milieu marin.

M. Xi a également souligné l'importance de bâtir ensemble un foyer où règne l'amabilité et a exhorté les deux parties à défendre des valeurs humanitaires communes, à promouvoir les échanges interpersonnels et à approfondir l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Citant un ancien homme d'État chinois qui a observé que « les desseins pour la justice l'emportent et agissent dans l'intérêt des peuples », M. Xi a dit aux partenaires de l'ANASE de garder à l'esprit que les peuples aspirent à une vie meilleure et d'assumer la mission de l'époque qui consiste à préserver la paix et à promouvoir le développement.

