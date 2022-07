BEIJING, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le Hong Kong Science Park, plaque tournante de la haute technologie dans la célèbre métropole a accueilli le président chinois Xi Jinping, dans le cadre de son voyage de deux jours pour assister aux célébrations du 25e anniversaire du retour de Hong Kong au sein de la Chine.

Le Science Park est le plus grand centre de recherche et développement (R-D) et d'incubation d'entreprises à Hong Kong, abritant plus de 1 100 entreprises et 17 000 innovateurs.

On y trouve entre autres SenseTime - un géant de l'intelligence artificielle (IA) et seule entreprise du Science Park cotée à la Bourse de Hong Kong - et Da-Jiang Innovations (DJI) - un fabricant de drones commerciaux de calibre mondial.

Inauguré en 2002 par le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) pour promouvoir le développement scientifique et technologique de la ville, le Science Park héberge également des laboratoires de haut niveau dotés d'équipements de recherche scientifique avancés.

Jusqu'à présent, il compte 28 laboratoires de R-D, exploités conjointement par des universités et instituts de recherche de calibre mondial et des universités locales à Hong Kong.

Avec une superficie totale de 400 000 mètres carrés et 23 bâtiments bien équipés (en date de mars 2021), le parc continue de grandir pour accroître son espace de R-D.

Des attentes élevées pour Hong Kong

Au cours de sa visite d'inspection du Science Park, M. Xi a déclaré que le pays avait de grandes attentes pour Hong Kong.

Il a indiqué que la Chine a clairement précisé son soutien pour faire de Hong Kong un carrefour international d'échanges au niveau de l'innovation et de la technologie dans son 14e Plan quinquennal (2021-2025). Publié l'an dernier, le plan sert de schéma directeur et de programme d'action pour le développement social et économique du pays au cours des cinq prochaines années.

Ces dernières années, selon M. Xi, avec le soutien du gouvernement central, Hong Kong a tiré parti de ses propres avantages pour accomplir des choses remarquables dans la recherche fondamentale, la culture des talents et le développement dans le secteur de l'innovation et de la technologie.

En 2021, Hong Kong s'est classée 14e sur la liste mondiale des économies les plus innovantes, selon l'Indice mondial de l'innovation publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

M. Xi a aussi ajouté que le gouvernement de la RASHK devrait permettre à l'innovation technologique de jouer son rôle de locomotive dans le soutien et la direction du développement économique.

Au cours de ses échanges avec les académiciens, les chercheurs et les jeunes représentants d'entreprises innovatrices du Science Park, il a demandé à Hong Kong de mieux coopérer avec les villes continentales de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (ou « GBA »), de renforcer le développement collaboratif des entreprises, des universités et des établissements de recherche, afin de faire de cette région un carrefour mondial pour l'innovation scientifique et technologique.

Un pouvoir d'innovation croissant pour la GBA

La GBA comprend deux régions administratives spéciales - Hong Kong et Macao - ainsi que neuf villes de la province limitrophe du Guangdong. La superficie totale est d'environ 56 000 kilomètres carrés, et environ 6 % de la population chinoise y réside.

Le produit intérieur brut (PIB) de la GBA a atteint les 12,6 billions de yuans (1,97 billion de dollars) l'année dernière, soit 2,4 billions de yuans de plus qu'en 2017. Avec moins de 1 % de la superficie du pays, la GBA a contribué à 11 % du PIB national.

Shao Xinyu, vice-ministre chinois des Sciences et de la Technologie, a déclaré que les capacités d'innovation de la GBA ne cessent d'augmenter.

En 2021, les dépenses en R-D des neuf villes de la région du delta de la rivière des Perles dans le GBA ont dépassé 360 milliards de yuans, représentant environ 3,7 % de leur PIB, selon Shao, contre 2,44 % à l'échelle nationale.

Il a aussi précisé que le nombre d'entreprises de haute technologie dans la région a atteint 57 000, et celui des brevets accordés a atteint environ 780 000 - dont plus de 100 000 brevets d'invention.

Dans la liste des 100 plus grands pôles d'innovation au monde, publiée chaque année par l'OMPI, celui de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou s'est classé au deuxième rang au cours des deux dernières années.

Avec une croissance notable de ses brevets et de ses publications scientifiques, le pôle en pleine effervescence a réduit son écart avec celui de Tokyo-Yokohama, classé au sommet de la liste.

Mesures de soutien pour le développement de la science et de la technologie à Hong Kong et Macao

Selon Dai Gang, directeur du Département de la coopération internationale au ministère chinois de la Science et de la Technologie, une série de mesures a été lancée par le ministère pour soutenir le développement scientifique et technologique de Hong Kong et de Macao, afin de promouvoir leur intégration dans le système d'innovation national.

Le ministère a aidé Hong Kong à bâtir une sélection de plateformes d'innovation, dont seize laboratoires clés de l'État, six filiales des centres nationaux chinois de recherche en ingénierie, trois bases nationales de partenariat en industrialisation de haute technologie et deux incubateurs nationaux pour les entreprises scientifiques et technologiques.

Une politique semblable a été adoptée à Macao.

Le ministère a également proposé des mesures pour aider les jeunes de Hong Kong et de Macao à faire carrière dans des industries novatrices et à lancer leur propre entreprise sur le continent.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-03/Hong-Kong-on-highway-to-become-global-tech-and-innovation-hub--1blECIxf7X2/index.html

