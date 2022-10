BEIJING, le 18 oct. 2022 /CNW/ - La Chine a établi des objectifs, des tâches et des politiques pour la cause du Parti communiste de Chine (PCC) et du pays pour les cinq prochaines années et au-delà, alors que le PCC a ouvert son 20e congrès national dimanche.

« Au cours de la dernière décennie, le PCC a obtenu des réalisations historiques et a vu des changements historiques dans la cause du Parti et du pays, a déclaré le président Xi Jinping, qui a présenté un rapport au congrès au nom du 19e Comité central du PCC.

20e Congrès national du PCC : La Chine prépare l’avenir de la modernisation socialiste.

Les cinq prochaines années seront cruciales pour démarrer du bon pied les efforts visant à bâtir un pays socialiste moderne à tous les égards ».

Les « prouesses historiques » de la dernière décennie

Revenant sur les dix dernières années, le président chinois a déclaré que le pays avait accompli de nombreux « exploits historiques ».

Nous avons célébré le centenaire du Parti communiste chinois; nous avons inauguré une nouvelle ère de socialisme aux caractéristiques chinoises, et nous avons éradiqué la pauvreté absolue et terminé la construction d'une société modérément prospère à tous égards, complétant ainsi le premier objectif du centenaire », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'agissait « d'exploits historiques » qui seront gravés à jamais dans l'histoire de la nation chinoise et influenceront profondément le monde.

Vers la « modernisation de la Chine »

Expliquant la tâche centrale du PCC dans le chemin qui reste à parcourir, Xi Jinping a déclaré que le PCC conduira le peuple chinois à réaliser le deuxième objectif du centenaire et à faire progresser le rajeunissement de la nation chinoise sur tous les fronts par le biais d'une « voie chinoise vers la modernisation ». »

Selon le président chinois, les exigences essentielles de la modernisation chinoise sont le maintien de la direction du PCC et du socialisme aux caractéristiques chinoises, la poursuite d'un développement de haute qualité, le développement d'une démocratie populaire intégrale, l'enrichissement de la vie culturelle du peuple, l'atteinte d'une prospérité commune pour tous, la promotion de l'harmonie entre l'humanité et la nature, la construction d'une communauté humaine partageant un même avenir et la création d'une nouvelle forme de progrès humain.

« Elles contiennent des éléments communs aux processus de modernisation de tous les pays, mais se caractérisent davantage par des traits propres au contexte chinois », a-t-il déclaré.

Pour construire un pays socialiste moderne à tous les égards, il a également insisté sur plusieurs aspects majeurs, comme la création d'un nouveau modèle de développement et la poursuite d'un développement de grande qualité, le renforcement de la Chine par la science et l'éducation et l'amélioration du bien-être des populations.

« Notre avenir est brillant, mais nous avons encore un long chemin à parcourir », a-t-il déclaré, exhortant le Parti à affronter les obstacles et les difficultés de front, à assurer à la fois le développement et la sécurité et à travailler d'arrache-pied pour surmonter les difficultés et les défis en cours de route.

