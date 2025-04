Symboles boursiers

LONDON, le 15 avril 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de conseil en technologie de l'information et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son initiative d'enregistreur de vol virtuel universel, conçu avec le soutien de l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale britannique sous l'égide du programme d'applications commerciales et de solutions spatiales (BASS).

La nouvelle phase introduira CGI VirtualFlightRecorder*, une nouvelle propriété intellectuelle de CGI qui offre une solution évolutive fondée sur AWS pour améliorer la sécurité aérienne à l'échelle mondiale. Cette solution ouvre la voie à de nouvelles façons d'accroître l'efficacité opérationnelle et est conforme aux normes émergentes mondiales de détresse et de sécurité aéronautique (GADSS).

Mettant à profit le succès du projet initial d'enregistreur de vol virtuel universel, cette phase concrétisera les perspectives issues de la première démonstration de vol en capacités opérationnelles, assurant ainsi que le CGI VirtualFlightRecorder respecte les normes mondiales les plus récentes de sécurité aéronautique, y compris les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre des GADSS. L'enregistreur de vol virtuel universel s'appuie sur la technologie de chaîne de blocs de CGI pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la sécurité des données, permettant ainsi de relever les défis opérationnels et de conformité associés aux futurs systèmes d'enregistrement de données de vol.

Voici les principales améliorations apportées à la sécurité aérienne.

Renforcement de la résilience des données en situation d'urgence : démonstration de la transmission de données satellites lors de vols en situation critique, exploration de solutions visant à garantir l'exhaustivité des données télémétriques et leur intégrité tout au long des vols avec le laboratoire aéronautique de l'Université de Cranfield.

: démonstration de la transmission de données satellites lors de vols en situation critique, exploration de solutions visant à garantir l'exhaustivité des données télémétriques et leur intégrité tout au long des vols avec le laboratoire aéronautique de l'Université de Cranfield. Conformité aux normes mondiales : le système proposera une approche conforme pour répondre aux exigences des GADSS, en s'appuyant sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), la Federal Aviation Administration (FAA) et l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE).

: le système proposera une approche conforme pour répondre aux exigences des GADSS, en s'appuyant sur les recommandations de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), la Federal Aviation Administration (FAA) et l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE). Intégration opérationnelle transparente : des interfaces et des fonctionnalités avancées permettront la transmission et le contrôle des données en temps réel, tout en s'intégrant aisément aux systèmes aéronautiques grâce à des dispositifs d'interface ou des systèmes similaires.

: des interfaces et des fonctionnalités avancées permettront la transmission et le contrôle des données en temps réel, tout en s'intégrant aisément aux systèmes aéronautiques grâce à des dispositifs d'interface ou des systèmes similaires. Intégrité des données et admissibilité légale : démontre la conformité aux normes encadrant l'utilisation des données de vol dans le cadre d'enquêtes judiciaires et de conformité.

CGI VirtualFlightRecorder est spécialement conçue pour le transport aérien commercial, l'aviation générale et d'affaires ainsi que la mobilité aérienne avancée. Reproduisant les fonctionnalités d'un enregistreur de vol traditionnel (boîte noire) dans un environnement infonuagique, ce système assure un stockage sécurisé, authentifié et contrôlé des données transmises en vol par un aéronef. Il offre aux intervenants du secteur aéronautique, aux exploitants aériens, aux constructeurs et aux organismes de réglementation un outil fiable et abordable pour accroître l'efficacité opérationnelle, respecter les exigences internationales en matière de sécurité, et fournir des renseignements clés en cas d'incident.

Neil Timms, vice-président principal, Industrie spatiale, défense et renseignement, CGI au Royaume-Uni et Australie, a précisé : « Ce projet met en lumière le rôle de CGI dans l'amélioration de la sécurité aérienne grâce à une technologie transformatrice. En développant l'enregistreur de vol virtuel universel en un service commercial, nous positionnons CGI VirtualFlightRecorder comme une solution clé pour aider les exploitants aériens à augmenter leur efficacité opérationnelle, renforcer la sécurité aérienne et répondre aux besoins en constante évolution du secteur en matière d'exploitation, de sécurité et de conformité. »

Cette extension est soutenue par l'Agence spatiale du Royaume-Uni dans le cadre du programme BASS de l'ESA, avec les contributions supplémentaires du centre de sécurité et d'enquête, ainsi que du laboratoire aéronautique national de l'Université de Cranfield, de Code Manus Limited, de Satellite Autorisation Systems (Pty) Ltd. (SatAuth) et d'AWS.

À propos du programme d'applications commerciales et de solutions spatiales (BASS) de l'ESA

Les solutions spatiales de l'ESA aident les entreprises partout en Europe à tirer avantage des technologies de l'espace pour améliorer la vie sur Terre. Nous collaborons avec des acteurs du secteur au développement de solutions spatiales qui feront croître votre entreprise et qui procureront des avantages socioéconomiques essentiels. Toutes nos activités se concentrent sur la transition verte et le virage mondial vers un futur plus numérique et durable.

