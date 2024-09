Symboles boursiers

La signature renforce l'engagement de l'entreprise à poursuivre des pratiques responsables et éthiques en matière d'intelligence artificielle

BRUSSELS, le 25 sept. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé l'engagement à l'égard de la loi de l'Union européenne (UE) sur l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de sa participation au pacte sur l'IA de la Commission européenne. La signature renforce, à l'échelle mondiale, l'engagement de CGI à maintenir les plus hautes normes et les meilleures pratiques dans le développement et l'utilisation de technologies responsables, y compris les technologies novatrices d'IA et d'IA générative.

« Compte tenu de la présence importante de CGI en Europe ainsi qu'à l'échelle mondiale, en plus de ses décennies d'expérience en conception et en mise en œuvre de solutions fondées sur l'IA pour ses clients, nous sommes fiers de nous joindre à l'initiative de l'Union européenne pour contribuer à façonner l'avenir numérique de l'Europe, a indiqué Jean-Michel Baticle, président et chef des opérations de CGI. L'utilisation responsable de l'IA n'est pas qu'une nécessité éthique, mais un impératif d'affaires. Les objectifs du pacte sur l'IA sont très similaires à notre propre cadre de gestion sur l'utilisation responsable, qui sert pour nos activités de même que nos partenariats avec des clients de tous les secteurs d'activité à mesure que nous imaginons, explorons, concevons et étendons les solutions et systèmes d'IA au sein de leurs organisations. »

L'approche de CGI pour une utilisation responsable de l'IA

L'approche de CGI pour une utilisation responsable de l'IA appuie les décisions fondées sur les données et stimule les résultats d'affaires. Elle tire avantage d'une matrice de risque robuste, de directives claires et exécutoires ainsi que de meilleures pratiques et de principes éthiques soutenus par la recherche scientifique.

En plus de disposer d'un cadre de gestion exclusif pour une utilisation responsable de l'IA, CGI soutient également ses clients dans la conception de leurs plans d'IA responsable axés sur l'intervention humaine en offrant des conseils en matière de :

Conception des niveaux appropriés de surveillance et de gouvernance pour générer des résultats robustes, éthiques et fiables;

Compréhension des risques spécifiques liés à l'application de différents modèles d'IA;

Mise en œuvre de mesures de protection des données et de sécurité pour assurer la fiabilité des renseignements et des interactions sécurisées;

Sélection de la bonne combinaison de modèles d'IA.

CGI est un partenaire de confiance en ce qui concerne la prestation de solutions et de services fondés sur l'IA responsable, ce qui lui permet d'aider les clients à utiliser l'IA pour atteindre leurs objectifs d'affaires. CGI combine son éventail de capacités en science des données et en apprentissage machine à ses compétences en génie technologique de même que son expertise technique et sectorielle pour aider les clients à générer de nouveaux modèles d'affaires et d'opération ainsi que des solutions et des services propulsés par l'IA. Pour plus d'information concernant les offres en IA de CGI, visitez www.cgi.com/fr.

