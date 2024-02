Symboles boursiers

SALT LAKE CITY, Utah, le 21 févr. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par l'État de l'Utah pour la modernisation, grâce à CGI AdvantageMD, de sa solution de gestion du capital humain afin d'améliorer la précision, l'efficacité ainsi que la transparence des processus de paie des employés et des fonctions essentielles des ressources humaines de 30 organismes étatiques, ce qui emploiera environ 23 000 personnes.

CGI est un partenaire en TI de longue date de l'État, puisqu'elle l'aide à intégrer continuellement de nouvelles technologies depuis plus de trois décennies. Aujourd'hui, l'État utilise CGI Advantage pour soutenir le système centralisé de comptabilité de la Division des finances de l'Utah. En adoptant CGI Advantage pour la gestion du capital humain, l'État de l'Utah tire avantage de la plus récente version d'une suite complète de solutions, conçue pour les gouvernements, qui lui permet de mieux gérer ses processus financiers, de ressources humaines et de paie ainsi que d'améliorer sa conformité aux lois et aux mandats d'emploi en constante évolution.

CGI Advantage est déployée au sein des gouvernements à l'échelle nationale. Ils misent sur la technologie comme véhicule d'intégration des données, de gestion des coûts, de recrutement de talents et de requalification des effectifs dans le cadre de leur stratégie de gestion du capital humain. Puisque les gouvernements des États-Unis et ceux du monde entier sont aux prises avec une main-d'œuvre vieillissante, le besoin pressant de processus RH axés sur les TI pour gérer les coûts de plus en plus élevés liés aux soins de santé, aux retraites, et à d'autres dépenses connexes se fait sentir. Il en est de même pour ceux qui tentent de relever le défi de recruter une nouvelle génération de professionnels qui possède les compétences adéquates en technologie.

Le partenariat de CGI avec l'Utah soutiendra ce dernier alors qu'il fait face à ces changements démographiques et autres tendances du marché, et ce, en se conformant à la feuille de route « One Utah Roadmap » du gouverneur Spencer J. Cox. Celle-ci consiste en un ensemble d'objectifs et de priorités qui comprennent diverses initiatives afin de « rendre le gouvernement plus réactif, accessible et imputable grâce à une expérience client améliorée de même que des outils de gestion de la performance. »

Joanna Robinson, vice-présidente principale, Ouest des États-Unis, chez CGI a ajouté : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés par l'État de l'Utah pour cet important projet et nous sommes enthousiastes des avantages à tirer de l'unification de ces systèmes provenant de plusieurs organismes, chacun avec leur propre mission. Ce déploiement d'une technologie moderne et à niveau contribuera à éliminer de nombreux processus manuels ainsi que des mesures de contournements pour les employés de l'État de l'Utah et à soutenir un échange de données en toute transparence entre les différents systèmes. »

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de gestion intégrée proposant une technologie moderne et des solutions conçues pour les gouvernements. Hébergée dans le nuage, cette plateforme de logiciel service sécurisée et intuitive répond aux exigences étatiques et locales, en plus de rationaliser la gestion des finances, des ressources humaines, de la budgétisation de la performance, de l'approvisionnement et des activités liées à l'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage est fondée sur plus de 46 ans d'expertise sectorielle et est soutenue par une communauté active de clients qui valorisent l'innovation ainsi que l'accès au réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/advantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

