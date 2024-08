Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a été reconnue dans la catégorie « acteur majeur » de l'évaluation des fournisseurs mondiaux de services infonuagiques professionnels 2024 d'IDC MarketScape* (en anglais). Les grandes forces de CGI dans le domaine de l'infonuagique résident dans sa capacité à s'associer à ses clients pour cocréer, fournir et gérer des solutions d'affaires numériques innovantes basées sur le nuage à l'échelle et au rythme nécessaires.

« CGI a étroitement lié ses services infonuagiques professionnels et ses services en mode délégué au cours des dernières années afin de permettre à ses clients de réussir leur transformation numérique », a déclaré Gard Little, vice-président à la recherche chez IDC. CGI tire grandement parti de ses alliances mondiales avec tous les principaux fournisseurs à grande échelle pour établir des partenariats avec ses clients. Cette approche facilite, selon CGI, les six impératifs de l'infonuagique pour devenir adaptables, résilients et à l'épreuve du temps : stratégie d'infonuagique, rationalisation du portefeuille, innovation, intégration, prestation axée sur les résultats et excellence opérationnelle. »

Selon le rapport IDC MarketScape, « les forces de CGI sont ses outils et méthodologies de nouvelle génération et sa capacité à aider les clients à justifier leurs dépenses en services infonuagiques professionnels. CGI a également présenté à IDC un plan bien structuré pour favoriser la fidélisation des clients et la croissance des revenus par employé à court terme. »

« Nous croyons que cette reconnaissance par IDC MarketScape met en évidence les services infonuagiques professionnels complets de CGI, qui sont essentiels pour permettre aux clients de favoriser l'agilité commerciale et l'innovation dans le cadre de leurs stratégies numériques », a déclaré Mayank Bhargava, vice-président et responsable de la pratique modernisation en nuage chez CGI aux États-Unis.

« Selon la plus récente recherche exclusive mondiale annuelle de CGI, les hauts dirigeants et leurs subordonnés directs prévoient d'augmenter considérablement la migration vers le nuage et la modernisation des applications au cours des deux prochaines années afin d'accélérer la mise en œuvre de l'IA, poursuit M. Bhargava. Ce changement nécessite que les organisations accélèrent et pérennisent leurs parcours numériques grâce à une utilisation améliorée et stratégique de l'infonuagique, qui est essentielle à l'intégration de l'IA. En tant que pionnière des services en nuage, CGI offre un vaste portefeuille de services et de solutions conçus pour aider ses clients à s'adapter aux réalités du marché en constante évolution, accélérant ainsi les résultats d'affaires qu'ils attendent de leurs investissements technologiques. »

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologie et de services. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

