MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle fait désormais partie de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA). Cette nouvelle collaboration offre à CGI un accès au portefeuille de produits de sécurité de Microsoft permettant de fournir aux clients une meilleure valeur et une sécurité totale.

« La sécurité est une affaire d'équipe et c'est un principe sur lequel nous travaillons déjà en étroite collaboration avec nos partenaires afin de l'intégrer dans tout ce que nous accomplissons, indique Raymond Daoud, vice-président et chef de la sécurité de CGI. Conduire des activités avec confiance est un élément important pour la réussite de toute entreprise. Par son adhésion à l'Association de sécurité intelligente de Microsoft, CGI est en mesure de proposer une approche plus exhaustive et complète à ses clients. À l'aide d'efforts de pointe en recherche et en développement, qui permettent d'améliorer les solutions de sécurité et les capacités avancées d'intégration, CGI pourra ultimement les guider sur leur parcours de transformation numérique. »

La MISA est un écosystème de fournisseurs de logiciels indépendants et de fournisseurs de services de sécurité en mode délégué qui ont intégré la technologie de sécurité de Microsoft dans leurs solutions pour offrir une protection améliorée dans un monde de menaces croissantes.

« Les membres de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft (MISA) intègrent la technologie de sécurité de Microsoft dans leurs solutions de sécurité pour obtenir un meilleur signal, une plus grande visibilité et une protection améliorée contre les menaces, explique Maria Thomson, directrice, Association de sécurité intelligente de Microsoft. En offrant les capacités en matière de sécurité de Microsoft à l'ensemble de l'écosystème, nous contribuons au succès de nos clients communs. »

CGI collabore avec ses clients à l'échelle mondiale à transformer et à sécuriser leur entreprise pour l'avenir en offrant des services de cybersécurité novateurs et avancés au sein d'environnements complexes, y compris dans les secteurs de la défense et du renseignement. Depuis plus de quatre décennies, CGI travaille étroitement avec des associations de sécurité et des organisations de normalisation des secteurs privé, public et international. Pour plus d'information concernant l'offre de cybersécurité de CGI, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

