Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a été reconnue par le magazine TIME comme l'une des meilleures entreprises au monde pour l'année 2023 en raison de ses réalisations dans les domaines de la satisfaction de ses employés, de la croissance de ses revenus et du développement durable (ESG). Le magazine TIME établit sa liste selon une analyse exhaustive menée par Statista inc. dans le but d'identifier les entreprises les plus performantes au monde.

CGI s’inscrit dans la liste des meilleures entreprises au monde du magazine Time pour l’année 2023 (Groupe CNW/CGI inc.)

« Chez CGI, nous partageons une culture unique d'actionnaire-propriétaire qui permet à nos 91 500 employés de faire la différence au quotidien au profit de nos clients, de nos actionnaires et de notre société, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. Notre stratégie est fondée sur le principe que nous devons équilibrer les intérêts de nos parties prenantes pour devenir un partenaire et un expert de choix pour nos clients, un employeur attrayant pour les talents de classe mondiale, un investissement intéressant pour nos actionnaires ainsi qu'une entreprise citoyenne, éthique et responsable. Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par le magazine TIME pour notre performance dans ces domaines essentiels. »

Fondée en 1976, CGI est l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, offrant des solutions et des services complets. Les conseillers et les professionnels de CGI collaborent avec des clients d'importantes entreprises ainsi que des organismes du secteur public partout dans le monde afin d'aider à avancer leurs objectifs d'affaires et technologiques de même que leur mission. Fréquemment reconnue comme un employeur de choix dans les pays où elle possède ses activités, CGI est également inscrite dans le 1 % des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis pour sa discipline dans les catégories : Environnement, Social et Droits de l'Homme, Éthique et Achats responsables.

Pour en savoir davantage à propos de CGI et pour télécharger notre plus récent rapport ESG, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB).

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Médias : Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP, Chef de service, Médias et relations publiques, [email protected] +1 438 468-9118; Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected] +1 905 973-8363