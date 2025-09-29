Symboles boursiers

Assurer une connectivité fluide entre les banques et les entreprises grâce un écosystème collaboratif

FRANCFORT, Allemagne, le 29 sept. 2025 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX: GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Barclays pour intégrer CGI Trade360, la solution mondiale de financement commercial de CGI, avec Konsole* de Komgo, la plus grande plateforme de financement commercial multibancaire. La solution intégrée offrira à Barclays davantage de transparence, une vitesse de transaction accrue, une réduction des saisies manuelles et une diminution des risques opérationnels. Cette collaboration démontre comment les partenariats écosystémiques créent de la valeur pour les banques commerciales internationales telles que Barclays en connectant les entreprises clientes et en fournissant des solutions de financement commercial fluides.

« Nos entreprises clientes s'attendent de plus en plus à des solutions numériques fluides pour répondre à leurs besoins en financement commercial international. L'intégration de Komgo à CGI Trade360 nous permettra d'offrir à nos clients une expérience entièrement numérique tout en simplifiant le traitement des opérations. Il s'agit d'une étape cruciale dans notre engagement continu en faveur de la transformation numérique commerciale et de l'offre de solutions plus rapides et plus efficaces », a déclaré Jaya Vohra, directrice générale et responsable mondiale du commerce et du fonds de roulement chez Barclays.

Cette collaboration marque une avancée significative dans le parcours de Barclays vers le financement commercial numérique, offrant ainsi à ses clients des canaux numériques supplémentaires pour le financement. Les entreprises clientes de Barclays qui utilisent la plateforme Komgo bénéficieront désormais d'un flux de travaux entièrement automatisé avec CGI Trade360 pour les transactions transmises à la banque.

« CGI s'engage à faire progresser la transformation numérique du financement commercial en reliant les institutions aux réseaux de technologie financière innovants, afin de garantir que le secteur et nos clients puissent se développer en toute confiance, a déclaré Neil Sadler, vice-président principal, Marchés bancaires et financiers, CGI au Royaume-Uni. Les banques sont au cœur du financement commercial mondial, et CGI est prête à soutenir cette nouvelle étape d'intégration numérique grâce aux capacités de traitement avancées de CGI Trade360. »

En connectant le réseau multibancaire de Komgo aux capacités de traitement de CGI, Barclays contribue à établir une nouvelle norme en matière de transformation numérique du financement commercial, en réduisant les processus manuels et en répondant aux attentes des grandes multinationales qui exigent de plus en plus des solutions numériques en temps réel.

« L'intégration de Konsole et de CGI Trade360 chez Barclays démontre comment la combinaison de notre réseau multibancaire et l'expertise de CGI en matière de traitement crée une réelle valeur ajoutée pour les banques et les entreprises. Ensemble, nous rendons possibles des flux de travaux de financement commercial plus rapides, plus sûrs et entièrement numériques, franchissant ainsi une étape concrète vers l'écosystème véritablement connecté qu'attendent les entreprises mondiales », a indiqué Michael Mandell, directeur général, Amériques, chez Komgo.

À propos de CGI Trade360

CGI Trade360MD regroupe une cinquantaine de produits dans le domaine du commerce traditionnel, des comptes clients et fournisseurs, de la gestion de la trésorerie, et plus encore. Elle offre une expérience numérique extraordinaire aux clients, fournisseurs et équipes d'échanges commerciaux des banques, tout en permettant aux banques d'adapter leurs activités commerciales à l'échelle mondiale et locale, en toute confiance et uniformité. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com/cgitrade360.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 93 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Barclays

Notre vision est d'être le chef de file britannique des services financiers mondiaux. Nous sommes une banque diversifiée qui offre une gamme complète de services aux particuliers et aux entreprises, ainsi que dans le domaine de la gestion de patrimoine et des services bancaires privés au Royaume-Uni. Nous sommes également une banque d'investissement de premier plan et une banque de détail spécialisée et solide aux États-Unis. À travers ces cinq divisions, nous travaillons ensemble pour offrir un meilleur avenir financier à nos clients et à nos communautés.

À propos de Komgo

Komgo est le chef de file des services technologiques et de développement logiciel qui transforme le secteur du financement commercial. Nos solutions innovantes permettent aux équipes chargées de la trésorerie, du crédit et du financement commercial de rationaliser leurs communications et de renforcer leurs capacités opérationnelles pour plus de 10 000 utilisateurs professionnels à travers le monde. Depuis notre siège social en Suisse, nous nous sommes développés dans des villes internationales clés telles que Singapour, Londres, Paris, Miami et Toronto, où nous bénéficions de la confiance d'une clientèle diversifiée comprenant plus de 300 multinationales et banques commerciales internationales. Apprenez-en davantage sur https://www.komgo.io/.

*en anglais uniquement

