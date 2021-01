Cette nouvelle image de marque coïncide avec l'année du 45 e anniversaire de l'entreprise et le lancement du programme annuel La voix de nos clients 2021. Cet exercice durant lequel les leaders de CGI rencontrent des dirigeants des fonctions d'affaires (métiers) et des TI vise à connaître leurs priorités d'affaires et en TI de même que leurs meilleures pratiques. Au cours des cinq dernières années, CGI a réalisé plus de 6 775 entretiens permettant de recueillir près d'un million de données d'organisations qui, ensemble, comptent 27 millions d'employés et dont les revenus annuels s'élèvent à 9 billions $ CA.

À la lumière de ces conversations, CGI effectue une analyse des entreprises les plus performantes grâce à leurs stratégies d'affaires et en TI. Elle en dégage des conclusions qu'elle partage ensuite avec ses clients pour les aider à orienter leurs investissements et à élaborer et déployer leurs stratégies.

En 2020, près de 50 % des entretiens ont été menés une fois la pandémie déclarée. Ceux-ci ont ainsi fourni des données stratégiques sur l'évolution rapide des priorités d'affaires et en TI en cette période sans précédent. Près d'un an après le début de la pandémie, les entretiens de cette année offriront de nouvelles perspectives sur les actions mises en place pour accélérer les stratégies numériques. (Lire le communiqué de presse sur les conclusions dégagées en 2020 : CGI propose trois compétences organisationnelles pour aider les leaders à surmonter les défis d'affaires engendrés par la COVID-19.)

« Le lancement de la marque actualisée de CGI renforce notre position à titre de partenaire de choix pour nos clients et notre engagement à intégrer leurs ambitions d'affaires au cœur de nos services », a déclaré Julie Godin, coprésidente du conseil, vice-présidente exécutive, Planification et développement stratégiques de l'entreprise, CGI. « Grâce à l'actualisation de notre marque, notamment notre nouveau slogan, nous continuons de nous démarquer en tant que chef de file des services-conseils en TI et en management par nos connaissances approfondies des perspectives des clients ainsi que par l'expertise de nos 76 000 conseillers et professionnels répartis dans 400 bureaux à l'échelle mondiale », a-t-elle ajouté.

La nouvelle image de marque de CGI est accessible sur CGI.com. De l'information complémentaire est offerte dans la section « Profil de l'entreprise » et dans la vidéo de promotion de la marque : Allier savoir et faire.

