Insula de CGI soutient l'observation de la Terre par l'IA pour la mission Φsat-2 de l'ESA

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ROME, le 23 juin 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, soutient la mission Φsat-2 de l'Agence spatiale européenne (ESA) au moyen de sa plateforme Insula, qui joue un rôle central dans les avancées en observation de la Terre basées sur l'intelligence artificielle (IA).

Conçue par l'équipe de CGI en Italie, Insula traite et harmonise d'importants volumes de données provenant de satellites, ce qui permet des analyses avancées, notamment la détection de tendances, le repérage d'anomalies et la modélisation prédictive. Dans le cadre de la mission Φsat-2, la plateforme fournit aux communautés scientifiques et aux fournisseurs d'application d'IA des ensembles de données calibrés et géolocalisés.

Mise à la disposition du public depuis juin 2025, Insula a permis à plus de 3 000 utilisateurs d'accéder aux données des missions satellites, en plus de générer plus de 10 000 images multispectrales. La plateforme aide les développeurs à entraîner des modèles d'IA à partir de données satellitaires concrètes, accélérant ainsi l'innovation d'un éventail d'applications.

« La mission Φsat-2 ouvre la voie à de nouvelles approches observation de la Terre, dont les résultats sont affichés sur Insula », a indiqué Nino Pace, vice-président, services-conseils, CGI Italie. « Cette innovation marque une étape importante dans l'application de l'IA à l'observation de la Terre, permettant de nouvelles perspectives et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. »

Φsat-2, l'un des petits satellites les plus avancés de l'ESA, étudie comment l'utilisation directe de l'IA à bord du satellite peut améliorer les capacités d'observation de la Terre. La mission offre des fonctionnalités indépendantes en temps réel comme la détection de nuages et la suppression automatique d'images inexploitables; la détection et la classification de navires; la génération de cartes routières; la compression et la reconstruction d'images au sol à l'aide de l'IA; la surveillance de l'environnement ainsi que le soutien aux interventions d'urgence, y compris la détection d'incendies.

« L'utilisation novatrice de l'IA et des capacités de traitement à bord de Φsat-2 démontre qu'il est possible de fournir en temps opportun des renseignements de grande qualité aux intervenants du secteur de l'observation de la Terre », a mentionné Mirko Albani, responsable de la mission Φsat-2 pour l'ESA. « La politique en matière de données ouvertes de l'ESA élargit l'accès aux données multispectrales de Φsat-2, favorisant ainsi un plus grand engagement et démontrant la capacité des petits satellites à fournir des perspectives précieuses dans un large éventail de domaines d'applications. »

« Notre collaboration avec l'ESA en Italie s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience en innovations avancées dans les domaines de l'observation de la Terre, des opérations de mission et de la surveillance planétaire », a ajouté Alberto Anaya, responsable de l'unité d'affaires Espagne et Italie chez CGI. « Grâce à l'expertise de nos équipes, nous contribuons au déploiement de technologies de pointe au service de la communauté scientifique et participons à façonner l'avenir de l'exploration spatiale.»

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

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