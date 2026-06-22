CGI et NetApp renforcent leur alliance mondiale pour stimuler l'innovation, accélérer la croissance et optimiser les résultats des clients

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Ce partenariat combine une infrastructure de données intelligente à une expertise approfondie en infonuagique et en IA pour moderniser les activités et améliorer la performance en environnements hybrides

MONTRÉAL et SAN JOSE, Calif., le 22 juin 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) et NetApp (NASDAQ : NTAP), l'entreprise d'infrastructure de données intelligente, ont annoncé aujourd'hui que Keystone de NetApp alimentera les solutions de stockage par blocs de CGI à même ses plateformes de services partagés. L'expansion de l'alliance mondiale entre les deux entreprises renforce leur relation et réaffirme leur engagement commun à générer des résultats mesurables pour leurs clients à l'échelle mondiale.

Ensemble, CGI et NetApp aideront les organisations à moderniser leur infrastructure de TI, à améliorer la gestion des données et à accélérer les initiatives d'intelligence artificielle (IA) dans des environnements infonuagiques privés, publics et hybrides. En combinant les capacités de la plateforme de NetApp, qui permet de bâtir une infrastructure de données intelligente à stockage évolutif, à l'expertise approfondie de CGI en transformation numérique, en infonuagique, en IA et en services en mode délégué, les clients pourront accroître leur efficacité opérationnelle, renforcer leur cybersécurité et accélérer l'innovation. Ils seront ainsi mieux outillés pour transformer leurs investissements technologiques en résultats d'affaires.

Avec Keystone de NetApp, un service par abonnement flexible et simple qui s'adapte à l'évolution des besoins, les clients peuvent accélérer les charges de travail en blocs essentielles grâce à une performance de pointe, à une gestion des données intelligente et à une disponibilité accrue dans l'ensemble des centres de données et des environnements infonuagiques. Le tout repose sur une infrastructure de stockage sécurisée qui assure la détection des menaces en temps réel ainsi que les capacités de protection et de rétablissement des données.

« L'expansion de notre partenariat avec NetApp témoigne d'un engagement soutenu des deux entreprises à générer des résultats concrets pour leurs clients », a indiqué Virginia Williams, vice-présidente principale et responsable de l'unité d'affaires Nord-Ouest des États-Unis chez CGI. « En combinant la technologie, l'expertise et l'innovation, cette alliance stratégique aidera nos clients à moderniser leurs environnements informatiques, à tirer davantage parti des données et à se préparer pour l'adoption à grande échelle de l'IA. »

Cette nouvelle étape de l'alliance reflète la volonté commune des entreprises d'élargir et d'approfondir leur partenariat. CGI et NetApp travaillent en étroite collaboration pour concevoir, mettre en œuvre et exécuter les meilleures solutions pour soutenir les besoins numériques en constante évolution des clients. CGI fournira des services pour le compte de NetApp, alors que NetApp collaborera avec CGI afin d'offrir aux entreprises des services de stockage et de données qui permettent des solutions flexibles basées sur la consommation pour leurs clients conjoints dans divers secteurs.

« En approfondissant notre partenariat avec CGI, nous aidons nos clients communs à mettre en place une infrastructure résiliente et sécurisée offrant une performance constante et une gestion des données intelligente pour leurs charges de travail essentielles », a souligné Alvaro Celis, chef des Alliances et de l'écosystème chez NetApp. « En unissant leurs forces, CGI et NetApp continueront d'aider les organisations à obtenir de meilleurs résultats d'affaires grâce à une infrastructure de données intelligente qui simplifie l'adoption de l'infonuagique hybride et maximise la valeur tirée de leurs données en toute sécurité. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2026, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos des alliances de CGI

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises technologiques et soutient son modèle axé sur les relations locales, complété par un réseau mondial de prestation de services. Cette approche permet aux conseillers et aux professionnels de CGI de rester indépendants et agiles dans le choix des solutions les mieux adaptées aux besoins uniques de chaque client, y compris les exigences en matière de pile technologique et les considérations telles que la souveraineté numérique et de l'IA. Apprenez-en davantage sur cgi.com/fr/alliances.

À propos de NetApp

Depuis plus de trois décennies, NetApp aide les plus grandes organisations dans le monde à composer avec le changement, de l'essor du stockage d'entreprise à l'ère de l'intelligence définie par les données et l'IA. Aujourd'hui, NetApp est l'entreprise d'infrastructure de données intelligente qui accompagne les clients dans la transformation des données en catalyseur d'innovation, de résilience et de croissance.

Au cœur de cette infrastructure se trouve la plateforme de données de NetApp, l'assise d'entreprise unifiée et intelligente qui connecte, protège et active les données dans l'ensemble des solutions infonuagiques, des charges de travail et des environnements. Elle assure l'observabilité, la résilience et l'intelligence à grande échelle en s'appuyant sur la performance éprouvée de NetApp ONTAP, notre logiciel et système d'exploitation de pointe de gestion de données et sur l'automatisation grâce à AI Data Engine et à AFX.

Conçue selon une architecture désagrégée, la plateforme de données de NetApp sépare le stockage, les services et le contrôle pour permettre aux entreprises d'assurer une modernisation plus rapide, de s'adapter avec efficacité et d'innover de façon indépendante. Seule plateforme de stockage d'entreprise à être intégrée à même les plus importantes solutions infonuagiques au monde, elle offre aux organisations la liberté d'exécuter toute charge de travail, où qu'elles soient, avec une performance, une gouvernance et une protection uniformes.

Avec NetApp, les données sont toujours prêtes à faire face aux menaces, à alimenter l'IA et à générer la prochaine grande innovation. C'est pourquoi les entreprises les plus avant-gardistes au monde font confiance à NetApp pour transformer les données en avantage. Apprenez-en plus sur www.netapp.com ou abonnez-vous à nos comptes X, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérés sur www.netapp.com/TM sont des marques de commerce de NetApp, Inc. Les autres noms d'entreprises et de produits appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569 6098; NetApp, Kenya Hayes, NetApp, [email protected]