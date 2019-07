CGI remporte un contrat de 222,9 millions $ pour le développement d'un système d'approvisionnement électronique pour la Marine et le Corps des Marines des États-Unis

Symboles boursiers

L'entreprise compte tirer parti de sa solution logicielle exclusive MomentumMD Acquisitions pour fournir un système unique de rédaction et de gestion des contrats à l'échelle de l'organisation

FAIRFAX, VA, le 30 juill. 2019 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un contrat de 10 ans et d'une valeur de 222,9 millions $ par le Program Executive Office for Enterprise Information Systems (PEO EIS) du Space and Naval War Systems Command (SPAWAR). L'entente porte sur le développement d'un système d'approvisionnement électronique (electronic Procurement System ou « ePS »), une solution complète de rédaction des contrats qui fournira à la Marine et au Corps des Marines des États-Unis des capacités complètes et normalisées de gestion des contrats et de l'approvisionnement pour les services, les fournitures, les travaux et les subventions. En vertu de cette entente, la Marine et le Corps des Marines utiliseront MomentumMD Acquisitions (en anglais), un logiciel exclusif à CGI qui leur permettra de traiter, de manière électronique, toutes les étapes requises dans le cadre des contrats de l'organisation, de l'élaboration à la signature finale. La solution leur permettra également d'augmenter la flexibilité de l'interface avec les autres systèmes fédéraux, financiers et sectoriels du Département de la Défense.

De plus, l'auditabilité, l'interopérabilité et la sécurité de Momentum Acquisitions permettront à la Marine et au Corps des Marines de réduire leurs coûts puisque la solution repose sur un logiciel commercial prêt à l'emploi hautement configurable. Cette approche se traduit par une importante centralisation qui permet de répondre aux exigences uniques de chacune des organisations ayant recours à la même solution Momentum Acquisitions. L'objectif ultime est d'offrir un système unique de rédaction et de gestion des contrats à l'échelle de l'organisation en vue de fournir des capacités aux troupes de façon plus rapide et efficace.

Momentum Acquisitions est une solution d'approvisionnement prête à l'emploi et hautement configurable, spécialement conçue pour les responsables de l'approvisionnement ainsi que pour les agents de négociation, les gestionnaires et les administrateurs de contrats. Momentum Acquisitions possède les fonctionnalités pour soutenir les législations, les initiatives et les mandats les plus récents du gouvernement fédéral américain et est conforme à toutes les FAR (Federal Acquisition Regulations). Elle offre aux organismes gouvernementaux la configurabilité et l'interopérabilité nécessaires pour soutenir les exigences émergentes, réduire les coûts totaux du cycle de vie, diminuer les risques et accroître l'acceptation par l'utilisateur. De plus, Momentum Acquisitions soutient toutes les étapes du cycle de vie de l'approvisionnement, de la planification initiale jusqu'à la fermeture et à la gestion de l'entente. Le recours à des dossiers contractuels électroniques à chaque étape du processus d'approvisionnement favorise également la collaboration entre les équipes.

CGI avait également décroché un contrat en 2017 pour développer le Army Contract Writing System (ACWS), qui offre à l'armée américaine un système unique de rédaction des contrats en vue de normaliser le processus d'approvisionnement dans l'ensemble de l'organisation. À terme, Momentum Acquisitions soutiendra plus de la moitié des dépenses contractuelles pour les services, produits, principaux systèmes d'armement, et subventions du Département de la Défense.

« Nous sommes heureux de fournir notre solution Momentum Acquisitions à la Marine et au Corps des Marines pour assurer la modernisation de ses systèmes de rédaction de contrats, a indiqué Tim Hurlebaus, président, CGI Federal. Nous sommes convaincus que notre approche éprouvée en matière de technologie et de gestion nous permettra de fournir un système ePS convivial, pleinement interopérable, sécurisé et auditable afin de répondre aux exigences émergentes et variées de toutes les parties prenantes. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec le personnel de la Marine dans le cadre de cet important déploiement. »

À propos de CGI Federal

CGI Federal inc. est une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI inc. aux États-Unis. À titre de partenaire des organismes fédéraux, elle fournit des solutions visant à réaliser leurs objectifs dans les domaines de la défense, de la santé, du renseignement et des activités civiles. Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Pour en savoir davantage : www.cgi.com.



