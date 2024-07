Symboles boursiers

BANGALORE, India, le 17 juill. 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a reçu le prix « Business Value » de la DASA pour ses capacités exceptionnelles à traduire les principes et pratiques de DevOps en valeur commerciale tangible pour les clients de l'ensemble de ses secteurs d'activité. La DASA est la plus grande entité de développement et exploitation (DevOps) et de l'industrie agile à l'échelle mondiale. La DASA a noté que l'approche novatrice de CGI en matière de DevOps a considérablement optimisé les délais de mise sur le marché, la qualité des logiciels, la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle pour sa clientèle.

« CGI innove continuellement en ce qui a trait aux services et solutions de pointe ainsi que dans l'excellence de l'exécution, non seulement au sein de la communauté DevOps, mais dans l'ensemble de l'environnement technologique. La reconnaissance décernée par la DASA souligne notre expertise à aider nos clients à atteindre des résultats transformationnels offrant un changement de paradigme en matière de productivité et de qualité, d'innovation, d'engagement des équipes, d'amélioration de la performance des TI et de rentabilité accrue, a expliqué Rakesh Aerath, président des Centres d'excellence en prestation mondiale de services en Asie-Pacifique chez CGI. La plateforme de la DASA nous donne l'opportunité de communiquer nos perspectives et nos meilleures pratiques aux leaders de l'industrie comme aux passionnés de technologie. »

En tant qu'expert DevOps de confiance et agent de changement, CGI aide ses clients à devenir des organisations agiles hautement performantes. L'entreprise offre une vaste gamme de services, que ce soit l'éducation et la sensibilisation au développement et à l'exploitation, des services de conseil pour l'évaluation de la maturité et des écarts, ou encore des feuilles de route pour la transformation.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle.

