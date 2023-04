Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a reçu la désignation de partenaire de solutions pour Microsoft Cloud, répondant aux six exigences de partenaire de solutions du programme de partenariat Microsoft Cloud. La désignation démontre les capacités exhaustives en infonuagique Microsoft de CGI et s'appuie sur le succès à long terme de l'entreprise à offrir des projets en nuage novateurs à ses clients au sein de divers secteurs d'activité.

« Grâce à cette réalisation, CGI a eu un impact considérable - renforçant les capacités des partenaires Microsoft pour surpasser les attentes des clients, a précisé Dan Rippey, responsable mondial du programme de partenariat Microsoft Cloud. Leur capacité à innover pour l'ensemble de nos solutions commerciales place CGI en position de force, mettant à profit la pleine valeur de Microsoft Cloud. CGI continue de se démarquer en approfondissant diverses spécialisations de partenaires liées aux charges de travail qui stimulent la demande des clients dans un marché potentiel en constante évolution. Nos clients sont en quête de ce niveau d'expertise et CGI est là pour leur offrir. »

« Nous sommes heureux de recevoir cette désignation de Microsoft alors que nous continuons de bonifier nos services associés aux plateformes technologiques clés de nos partenaires d'alliances mondiales, a expliqué Tim Hurlebaus, président, Secteur privé et gouvernements locaux, États-Unis et responsable mondial de l'alliance de CGI avec Microsoft. Grâce au savoir-faire de nos quelque 8 000 experts certifiés Microsoft, combiné aux autres certifications de plateformes technologiques et à notre gamme complète de services, nous sommes bien positionnés pour continuer à offrir à nos clients un éventail d'options technologiques visant à assurer les meilleurs résultats d'affaires pour leurs organisations. »

À titre de partenaire mondial de Microsoft, CGI a obtenu l'ensemble des six désignations de partenaire de solutions pour Microsoft Cloud, y compris pour les applications d'affaires (métiers), les données et l'intelligence artificielle, l'innovation numérique et en matière d'applications, l'infrastructure, la sécurité et l'espace de travail moderne. La septième désignation - partenaire de solutions pour Microsoft Cloud - est uniquement décernée aux entreprises qui ont obtenu les six autres désignations.

Pour en apprendre davantage sur le partenariat de CGI avec Microsoft, visitez Partenaire Microsoft | CGI.com.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

