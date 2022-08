Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a reçu la notation platine d'EcoVadis pour sa performance en matière de développement durable. Elle se classe parmi les 1 % des entreprises les plus performantes dans la catégorie programmation informatique, conseil et activités connexes.

CGI reçoit la médaille platine d’EcoVadis et se classe parmi les 1 % des entreprises les plus performantes pour ses pratiques d’affaires durables (Groupe CNW/CGI inc.)

La médaille platine d'EcoVadis reflète la mise en œuvre et l'intégration continues de CGI pour ce qui est d'initiatives mesurables et traçables dans les catégories suivantes : Environnement, Social et Droits de l'Homme, Éthique et Achats responsables. Pour les quatre années précédentes, CGI avait reçu la notation or, se classant parmi les 5 % des entreprises les plus performantes.

« Notre engagement envers le développement durable est ancré dans nos valeurs fondamentales et s'inscrit dans nos partenariats avec nos clients afin qu'ils puissent faire évoluer leurs propres initiatives de durabilité. Nous travaillons collectivement à l'amélioration du bien-être économique, social et environnemental des communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons, a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. CGI est fière de se voir décerner la plus haute distinction d'EcoVadis en reconnaissance de son approche disciplinée et éprouvée visant à intégrer le développement durable dans ses pratiques d'affaires quotidiennes à l'échelle mondiale. »

En tant qu'organisme de notation de la durabilité des entreprises mondialement reconnu, EcoVadis a évalué plus de 95 000 entreprises partout dans le monde. La méthodologie d'évaluation s'appuie sur un ensemble précis de 21 critères de durabilité établis en fonction de normes mondiales, sous la direction d'une communauté scientifique internationale.

CGI s'engage à atteindre l'objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2030 et a mis en place plusieurs engagements mesurables liés à la diversité, l'équité et l'inclusion, et à l'impact communautaire. Le bilan de CGI en matière d'environnement, d'engagement social et de gouvernance (ESG) est rédigé en conformité aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et à d'autres exigences en matière de divulgation, telles que celles du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Pacte mondial des Nations Unies. Pour en apprendre davantage sur les priorités et mesures de CGI, téléchargez le Rapport de responsabilité sociale 2021.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias : Émilie Proulx, Chef de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 514 206-2851