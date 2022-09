Symboles boursiers

MUNICH, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a intégré sa suite complète de solutions pour les salles de presse OpenMedia à Microsoft Teams afin d'offrir aux journalistes et producteurs de la rédaction une plateforme de communication moderne et unifiée. Grâce à cette plateforme améliorée, les salles de presse peuvent relever les défis liés aux flux de travaux découlant d'une augmentation des canaux de diffusion ainsi que de la collecte d'informations et de la production à distance.

En phase avec les priorités croissantes en matière de transformation numérique des dernières années, un plus grand nombre de diffuseurs à l'échelle mondiale adoptent des plateformes centrales de communication. Ils peuvent ainsi favoriser la collaboration des équipes de production, tout en travaillant à partir de canaux multiples et à distance. Ces plateformes peuvent contribuer à résoudre les enjeux communs liés aux flux de travaux de partage de données et de collaboration. Par exemple, il est possible que des données essentielles saisies à partir d'un site éloigné n'apparaissent pas dans les systèmes centraux de la salle de presse. Ces données ne sont donc pas accessibles à la majorité des utilisateurs. Une plateforme unifiée de communication permet de surmonter de tels obstacles et instaure un partage des données et une collaboration plus efficaces.

À titre de partenaire Microsoft certifié Or, CGI a intégré les fonctionnalités de clavardage et de vidéoconférence de l'espace de travail Microsoft Teams à sa solution OpenMedia afin de rationaliser les flux de communication pour les journalistes et producteurs dans les salles de nouvelles.

Michael Pfitzner, vice-président, Solutions pour les salles de presse chez CGI, souligne que cette intégration recueillera un écho des plus favorables auprès des équipes de nouvelles, d'affaires publiques et de magazines partout dans le monde. « Plus que jamais, il y a davantage de chances que les équipes de nouvelles soient dispersées physiquement et travaillent simultanément sur différentes histoires à partir de canaux multiples, précise-t-il. Les défis liés à cette évolution ont été exacerbés par les circonstances des deux dernières années, accélérant la nécessité d'une approche plus flexible pour la production et la diffusion de nouvelles. Une plateforme de communication fiable et unifiée est devenue un impératif commercial. Nous croyons que l'intégration de la solution OpenMedia de CGI à Microsoft Teams est une grande avancée pour les équipes de nouvelles du monde entier. »

« Le statut de CGI à titre de partenaire Microsoft certifié Or démontre les solides capacités de la firme à intégrer les technologies Microsoft pour stimuler l'innovation, la collaboration, l'agilité et l'efficience, a ajouté Holger Meinzer, directeur, Relations industrielles, médias et télécommunications chez Microsoft en Allemagne. Nous sommes fiers de nous associer à CGI pour aider les salles de presse à répondre aux défis actuels de l'industrie hautement concurrentielle et en constante évolution de la diffusion. La combinaison de Microsoft Teams et de la solution OpenMedia de CGI propose une plateforme puissante pour unifier les équipes de nouvelles et ainsi assurer une communication et une collaboration optimales. »

La solution OpenMedia de CGI fait partie d'un ensemble complet de solutions pour les salles de nouvelles et la radiodiffusion que CGI offre aux diffuseurs partout dans le monde pour optimiser les flux de travaux et la gestion de la production dans divers canaux médiatiques, y compris la télévision, la radio ainsi que les canaux en ligne et les réseaux sociaux. Pour obtenir davantage d'information, visitez cgi.com/mediasolutions.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 88 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

