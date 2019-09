CGI prend de l'essor au sein du marché canadien des coopératives d'épargne et de crédit

Renouvellements anticipés de contrats et ententes avec de nouveaux clients d'une valeur totale de plus de 27 millions $ pour sa solution RFS360MC

TORONTO, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé s'être vue octroyer des contrats d'une valeur totale de plus de 27 millions $ pour le renouvellement et l'extension d'ententes portant sur sa solution de services bancaires RFS360MC par des coopératives d'épargne et de crédit canadiennes de l'Ontario (CUSA) et de la Colombie-Britannique. En outre, CGI a conclu des ententes à long terme avec la Belgian-Alliance Credit Union, la Winnipeg Police Credit Union, et l'Energy Credit Union pour la mise en œuvre et la gestion de sa solution bancaire RFS360MC.

RFS360MC propose des services bancaires en mode délégué, y compris une vision omnicanale, continue et en temps réel des relations client, permettant aux institutions financières d'offrir à leurs membres un service hautement personnalisé ainsi que des produits et services plus pertinents. Pleinement extensible grâce à des API robustes, RFS360 permet aux institutions financières d'intégrer de nouveaux produits et services facilement, rapidement et en toute sécurité afin de répondre aux besoins de leurs membres. Ceux-ci peuvent dès lors transformer leur entreprise en fonction des exigences futures des services bancaires numériques.

« Nous sommes heureux de procéder au renouvellement anticipé du contrat avec CGI et d'élargir la portée de nos services bancaires en mode délégué, a indiqué Allison Kasper, vice-présidente principale, activités commerciales et impact social, Copperfin Credit Union, et présidente du conseil de la CUSA. Lors de notre examen approfondi des options offertes sur le marché actuel en matière de systèmes bancaires, nous avons effectué un choix clair : CGI et la solution bancaire RFS360MC. CGI est un partenaire de confiance et nous pouvons nous fier à son expérience et à son expertise pour consolider et faire croître nos activités. »

« Nous sommes heureux d'annoncer notre partenariat avec CGI et de tirer profit des avantages de sa plateforme RFS360 pour les services bancaires, a déclaré Martin Trudeau, chef de la direction, Belgian-Alliance Credit Union. Nous sommes convaincus que l'équipe de prestation de services de CGI et sa solution RFS360 viendront compléter et perfectionner les services que nous offrons à nos membres à titre de coopérative d'épargne et de crédit, autant aujourd'hui qu'à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat solide et durable pendant de nombreuses années ».

« Nous ne pourrions être plus satisfaits d'étendre nos nombreux partenariats à long terme avec les coopératives d'épargne et de crédit, a indiqué Richard Pickering, vice-président, Services aux coopératives d'épargne et de crédit, CGI. La relation que nous entretenons avec nos clients est très importante. Nous continuerons à tirer parti de nos solutions numériques pour offrir à nos clients du secteur bancaire des solutions et services complets et intégrés visant à assurer leur succès continu. »

Les Services aux coopératives d'épargne et de crédit de CGI s'associent à plus de 110 coopératives d'épargne et de crédit, petites banques et sociétés de fiducie pour offrir une gamme complète de services qui soutiennent plus de deux millions de Canadiens. Nos deux principales offres en matière de services bancaires, soit la solution RFS360MC et la suite financière HORIZONMC, permettent de gérer et d'optimiser les activités de guichet et d'arrière-guichet de nos entreprises clientes afin de stimuler leur performance et leur croissance.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2018, CGI a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.



