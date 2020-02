CGI ouvre un nouveau centre d'innovation à Montréal

Les clients et les dirigeants d'entreprise sont invités à faire l'expérience d'une visite immersive et à explorer la réalité virtuelle et augmentée, l'intelligence artificielle et autres outils novateurs. Ils peuvent ainsi tirer parti des principales technologies émergentes, des meilleures innovations sectorielles développées conjointement avec des clients ainsi que des solutions de propriété intellectuelle de CGI. Le centre comprend également un espace de conception créative de pointe où les clients, guidés par les experts de CGI, peuvent élaborer des feuilles de route pour la transformation numérique et amorcer de nouvelles réflexions - de l'idéation aux prototypes rapides - grâce à un processus conçu pour générer des innovations appliquées. Pour les conseillers de CGI, ces installations offrent un environnement collaboratif qui permet de mettre les innovations à l'essai, en plus d'un espace où il est possible de partager ces avancées avec la communauté.

« Ce nouveau centre ajoute de la valeur à notre modèle de proximité, a affirmé Guy Vigeant, président des opérations de CGI au Canada. Le réseau mondial de centres et laboratoires d'innovation de CGI nous permet de collaborer et d'innover à proximité de nos clients. Le centre permet également d'attirer de nouveaux talents au sein de notre équipe en croissance. Nos 11 000 professionnels au Canada offrent des services complets à partir de 21 bureaux et 11 centres d'excellence. »

« Montréal figure parmi les plus importantes villes au monde en matière d'intelligence artificielle, entre autres technologies émergentes, a ajouté Michael Godin, vice-président principal, CGI. Notre nouveau centre d'innovation témoigne de notre engagement à prendre une part active au sein de l'écosystème, offrant à nos clients et aux équipes de CGI un espace dédié où ils peuvent tisser des liens, penser, explorer, innover, et surtout, puiser de l'inspiration. »

Selon les conclusions tirées des entrevues approfondies réalisées avec 1 500 dirigeants des fonctions d'affaires et des TI dans le cadre du Baromètre mondial CGI 2019, l'innovation est une préoccupation importante pour nos clients, et développer de nouveaux produits et services est une priorité. Le nouveau centre d'innovation de Montréal est conçu pour aider les clients à définir, à prioriser et à appliquer les innovations pertinentes leur permettant d'améliorer leur performance.

Plus de 65 clients établis à Montréal et à l'international ont déjà exploré le centre d'innovation dans le cadre de la phase de prélancement.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.



