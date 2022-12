Symboles boursiers

HELSINKI, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ouvre un nouveau centre d'excellence en Finlande en vue de collaborer avec des organisations de l'ensemble des secteurs pour l'utilisation de technologies de données spatiales et géospatiales. Ces partenariats visent à aider les organisations à améliorer leurs activités opérationnelles ainsi que l'expérience des clients ou des citoyens; à saisir de nouvelles occasions d'affaires rendues possibles par les progrès de l'industrie spatiale; et à relever des défis sociétaux urgents, tels que les changements climatiques et les menaces de sécurité.

« La Finlande est reconnue internationalement comme une experte dans le développement de nouvelles technologies, notamment des solutions avancées de données satellitaires, a indiqué Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande, en Pologne et dans les pays baltes. L'intégration de cette expertise spécialisée aux capacités en technologies spatiales de CGI créera de nouvelles possibilités pour stimuler la transformation des entreprises et de la société dans divers secteurs, notamment l'environnement et les ressources naturelles, le transport, la logistique et le commerce de détail. »

CGI est partenaire de longue date en matière de technologies spatiales pour des clients tels que l'Agence spatiale européenne (ESA) et le gouvernement fédéral américain, ainsi que des forces militaires, des organisations de sécurité et des autorités environnementales en Europe, Australie, Asie et Amérique du Nord. Nous fournissons des systèmes logiciels spatiaux complexes, essentiels pour la navigation, la communication et le contrôle par satellite, ainsi que pour l'observation de la Terre.

« Les nouvelles solutions issues du projet européen Galileo, que CGI soutient depuis longtemps, ainsi que les technologies infonuagiques plus matures et les avancées significatives en matière d'analyse de données et d'intelligence artificielle, génèrent de nouveaux cas d'utilisation commerciale des données satellitaires, a ajouté Miika Salo, vice-président, responsable du nouveau centre d'excellence de CGI. Que l'on pense à la lutte contre les changements climatiques, à la gestion d'infrastructures essentielles, à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement des entreprises et à l'amélioration des services aux consommateurs, nous sommes heureux d'aider nos clients à explorer les nombreuses façons dont l'innovation spatiale peut transformer leurs activités et leur permettre d'avoir un impact positif sur notre monde. »

CGI recrute de nouveaux talents en Finlande. Près de 70 experts en données spatiales et géospatiales se joindront au centre durant la phase de démarrage, et une trentaine sera embauchée plus tard.



Depuis la réalisation de son premier projet spatial en 1974, CGI a soutenu les missions de plus de 1 000 satellites. Grâce à 2 500 experts de l'industrie spatiale et domaines connexes, l'entreprise aide les clients à concevoir et à élaborer des solutions et stratégies qui produisent des résultats concrets. Visitez cgi.com/fr/industrie-spatiale pour plus de renseignements sur les capacités et l'expérience de CGI dans l'industrie spatiale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

