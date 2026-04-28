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Ce nouveau centre vise à accélérer l'adoption de l'IA et à générer des résultats d'affaires partout en Europe

LISBONNE, Portugal, le 28 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui la création d'un centre d'excellence en intelligence artificielle (IA) au Portugal. Le centre se spécialisera en IA agentive et en IA générative, ce qui permettra aux clients d'accélérer leur transformation numérique et de générer des résultats d'affaires mesurables.

Le nouveau centre sera opérationnel au début du mois de mai et intégré aux activités de CGI au sein de l'unité d'affaires du Portugal, qui compte actuellement plus de 2 000 associés de CGI. Il renforcera la capacité de l'entreprise à concevoir, déployer et exploiter à grande échelle des solutions fondées sur l'IA responsable. Véritable pôle d'excellence européen en pleine expansion, CGI au Portugal accompagne ses clients locaux et sert plusieurs marchés internationaux, notamment la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

« Notre centre d'excellence en IA au Portugal permettra à CGI de renforcer sa position pour mener à bien des transformations basées sur l'IA dans tous les secteurs à l'échelle mondiale. En élargissant nos capacités d'IA, nous aidons nos clients à améliorer leurs activités, à optimiser leur prise de décision et à générer une valeur d'affaires mesurable », a déclaré Gonçalo Lança, vice-président senior, prestation de services chez CGI.

Dans le cadre de cette initiative, CGI renforce également sa collaboration avec le milieu universitaire portugais grâce à des partenariats avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur, afin de soutenir le développement de talents qualifiés et de favoriser l'innovation en IA.

« Le Portugal joue un rôle central dans le réseau mondial de services de CGI. Cette initiative renforce nos équipes et notre expertise locales, consolidant ainsi notre position de pôle d'innovation en IA et favorisant la collaboration avec le milieu universitaire pour développer les talents techniques », a déclaré Carlos Lourenço, vice-président principal de CGI au Portugal.

Depuis le Portugal, CGI fournit des solutions d'IA qui aident ses clients à transformer leurs processus d'affaires, notamment les domaines du développement logiciel pour le secteur bancaire, des agents intelligents pour la gestion des services, de la vision par ordinateur en santé, des modèles avancés d'aide à la décision et de l'optimisation opérationnelle pour les services publics.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux : Manuela Rosa, Conseillère principale, Relations avec les médias et communications, [email protected], +351 210 018 000