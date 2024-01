Symboles boursiers

Le département des Services sociaux de Virginie mettra à profit CGI TranscendMC pour le bienfait des enfants et des familles

RICHMOND, Va., le 11 janv. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un nouveau contrat avec le département des Services sociaux de la Virginie (VDSS) en vue de moderniser le système qui soutient sa Division of Child Support Enforcement (DCSE), permettant la mise hors service du système central de transfert désormais désuet. CGI utilisera CGI TranscendMC* pour les pensions alimentaires pour enfants*, solution sur plateforme conçue pour répondre aux exigences uniques des organismes de services sociaux des États. Le partenariat et l'expertise de CGI permettront à la Virginie de mettre en place des innovations cruciales pour la santé et les services sociaux et de mieux soutenir les enfants et les familles du Commonwealth.

« Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat avec CGI qui nous permettra de repenser les services offerts aux familles de la Virginie, a précisé Craig Burshem, commissaire adjoint aux programmes d'État du VDSS. La vaste expérience et les capacités sectorielles de pointe de CGI appuieront notre transformation numérique et procureront une expérience plus positive qui mobilisera les parents, au profit des gestionnaires de cas et des familles. »

Les familles de la Virginie inscrites aux programmes de pensions alimentaires pour enfants profiteront de la technologie novatrice et conviviale de CGI. Celle-ci propose des processus simplifiés, des formulaires d'adhésion rationalisés et une saisie automatisée des données en vue de réduire les délais pour recevoir du soutien. Pour le personnel du DCSE, l'interface intuitive est facile à utiliser et intègre l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et l'analyse pour mettre en évidence les cas les plus urgents et générer des résultats positifs grâce à la technologie.

« Grâce à CGI Transcend, nos clients gouvernementaux peuvent tirer parti des données pour identifier les populations et communautés mal desservies, accroître la participation et l'engagement des familles et, ultimement, mieux adapter les pensions alimentaires ainsi que les politiques et pratiques de protection de l'enfance », a indiqué Jimmy Schatte, vice-président, services-conseils et responsable de la stratégie nationale, Gouvernements d'États et locaux, États-Unis, CGI.

CGI Transcend s'intègre en toute transparence aux systèmes externes et aide les organismes à tirer profit de leurs données pour prendre des décisions plus éclairées pour les opérations et services aux citoyens en constante évolution. En outre, grâce à une conception fondée sur la diversité, l'équité et l'inclusion, la plateforme saisit des données liées à la race, l'ethnicité et la langue (REaL). Elle fournit ainsi aux organismes des données et analyses en temps réel pour lutter contre les préjugés et promouvoir l'équité des données.

La mise en œuvre de CGI Transcend représente une transition importante du secteur du gouvernement local vers le logiciel service (SaaS), offrant aux organismes chargés des pensions alimentaires pour enfants le taux de risque le plus faible pour le potentiel le plus élevé de réduction des coûts, tout comme la flexibilité requise pour s'adapter aux innovations et technologies futures. La configuration à faible codage/sans codage de CGI Transcend est supportée par Salesforce et intègre des solutions de pointe telles que Snowflake.

« Nous sommes fiers de collaborer avec le Commonwealth de Virginie pour la mise en œuvre d'une solution unifiée qui va améliorer l'expérience de nombreux habitants de la Virginie, a précisé Vijay Srinivasan, vice-président principal des opérations du sud des États-Unis, CGI. CGI a un bilan reconnu de plus de 25 ans de collaboration avec les États en ce qui concerne les initiatives de modernisation de la protection de l'enfance et des pensions alimentaires pour enfants. En tant que pionniers du secteur des TI, nous avons réimaginé les possibilités, mis à profit notre savoir-faire et investi dans une solution qui offrira aux clients une modernisation longuement attendue. »

