MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification UiPath Service Network (USN) pour ses capacités avancées d'automatisation robotique des processus. Cette reconnaissance confirme la position de l'entreprise en tant que leader mondial d'intégration de systèmes d'automatisation intelligente. Grâce à la certification USN d'UiPath, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'automatisation d'entreprise, CGI fait désormais partie d'un prestigieux réseau de partenaires de prestation de services qui mettent en œuvre les solutions et les centres d'excellence d'automatisation robotique des processus d'UiPath avec le même niveau de savoir-faire et de qualité que les professionnels de la multinationale.

Les organisations de tous les secteurs investissent de plus en plus dans l'automatisation robotique des processus pour élaborer de nouveaux modèles d'exploitation numériques, favoriser l'efficacité à l'échelle de l'entreprise, réduire les coûts, transformer l'expérience client et citoyen et augmenter les revenus. La plus récente étude La voix de nos clients CGI, qui présente les résultats d'entrevues menées auprès de 1 700 leaders des secteurs d'activité et marchés géographiques où CGI exerce ses activités, révèle que l'automatisation robotique des processus est l'un des trois principaux investissements en innovation prévus pour les trois prochaines années.

« Nous sommes heureux d'obtenir cette nouvelle accréditation d'UiPath. Elle démontre une fois de plus notre envergure mondiale et notre capacité à fournir des services-conseils en automatisation d'entreprise et une expertise technique, affirme David Tierno, vice-président, Alliances stratégiques, CGI. Les vastes capacités d'automatisation intelligente de CGI, qui peuvent être fournies à proximité ainsi que par l'entremise d'un solide réseau mondial de prestation de services, permettent à nos clients d'accroître leur productivité et d'atteindre une meilleure agilité commerciale. »

« Les entreprises font évoluer leurs capacités numériques en plaçant l'automatisation au centre de leurs activités, ajoute Cheryln Chin, vice-présidente, Alliances et partenaires mondiaux, UiPath. Chez UiPath, nous croyons que l'automatisation peut être bénéfique pour tous les travailleurs. En tant que partenaire d'USN, CGI est positionnée pour aider les entreprises à démocratiser l'automatisation, à obtenir de meilleurs résultats et à accroître les revenus. Les compétences éprouvées de CGI en matière d'automatisation permettent aux clients de réussir dans des environnements qui évoluent rapidement. »

En tant que partenaire Diamant d'UiPath, CGI utilise la technologie UiPath pour générer de la valeur et obtenir des résultats durables à l'échelle et au rythme appropriés. Apprenez-en davantage sur la collaboration de CGI avec UiPath et sur ses services-conseils et solutions d'automatisation robotique des processus.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 84 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

