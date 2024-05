Symboles boursiers

Un réseau plus solide et économique destiné à tous les services d'urgence

LONDRES, le 20 mai 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes firmes indépendantes de services de conseil en TI et en management au monde, a été sélectionnée par le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni* comme partenaire stratégique de prestation de services technologiques pour le programme de communications mobiles des services d'urgence (Emergency Services Mobile Communications Programme ou ESMCP) de l'Angleterre, de l'Écosse et du pays de Galles. Le contrat d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 81,2 millions $ CA porte sur des capacités de conseils et de réalisation de projet.

Le programme interministériel comprend un nouveau système de communications essentiel, appelé Emergency Services Network (ESN), pour les intervenants d'urgence britanniques. Ce système fournira un réseau de communications plus robuste et rentable aux pompiers, ambulanciers et policiers. Il simplifiera grandement les capacités de communications pour soutenir les interventions des premiers répondants. L'ESN permettra un échange rapide, sûr et sécurisé d'appels, de vidéos et de données sur tout le réseau 4G. Les intervenants auront ainsi un accès immédiat à de l'information et à des images vitales sur le terrain pour répondre aux urgences.

John Black, directeur de l'ESMCP, a expliqué : « Le réseau de services d'urgence outillera les premiers intervenants du Royaume-Uni d'une technologie de communications cruciale leur permettant de se parler et d'échanger des données en situation d'urgence, afin d'assurer la sécurité du public. Nous sommes ravis d'accueillir CGI dans notre équipe. Leur expertise et leur expérience dans des projets technologiques à grande échelle s'inscrivent à un moment important de la mise en œuvre du réseau. Ce sera un plaisir de travailler avec CGI pour finaliser la mise en œuvre du réseau et amorcer la mobilisation et le déploiement dans des centaines d'organisations au cours des cinq prochaines années. »

Selon David Filmer, vice-président senior, services-conseils chez CGI, « CGI est reconnue pour sa mise en œuvre d'infrastructures nationales essentielles à des fins de sécurité publique. Nous cherchons toujours à bien faire les choses complexes en alliant savoir et faire pour nos clients, et notre engagement envers ce partenariat avec l'ESMCP ne fait pas exception. Notre vaste expérience en télécommunications et notre maîtrise de la mission nous permettent d'établir un partenariat personnalisé et évolutif pour répondre aux exigences du programme. »

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

