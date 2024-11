Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a été récompensée dans le cadre des prix 2024 Partenaire mondial de solutions sectorielles de l'année et Partenaire de solutions sectorielles d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient (EMEA) par UiPath. CGI a été reconnue pour ses performances exceptionnelles en services de conseil, en innovation, en intelligence artificielle (IA), en automatisation et en mise en œuvre.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par UiPath pour notre engagement à aider les clients à mettre à l'échelle leurs projets d'automatisation et à générer des résultats d'affaires. Depuis 2018, nous collaborons avec UiPath pour soutenir les clients dans l'automatisation de prise de décisions et d'interactions complexes, en plus de leur permettre d'économiser des milliers d'heures dans leurs efforts d'amélioration de l'expérience client. Cette récompense est un gage de nos capacités en services de conseil et d'automatisation pour relever les défis de demain, ce qui permettra d'assurer le succès à long terme de nos clients », a indiqué Rakesh Aerath, président des Centres d'excellence en prestation mondiale de services en Asie-Pacifique et responsable mondial de la relation avec UiPath chez CGI.

En tant que partenaire d'alliance « platine » d'UiPath, CGI partage la vision de l'entreprise de tirer profit de l'automatisation et de l'IA pour bâtir les effectifs hybrides du futur, tant pour le volet humain que numérique. Le partenariat renforce également les offres mondiales de CGI en matière de services de TI en mode délégué et de solutions sectorielles. Durant la dernière année, CGI a conçu des solutions et des offres qui mettent à profit l'expertise d'UiPath pour cibler différents domaines d'activités comme ceux des sciences de la vie, des énergies et services publics de même que le secteur public.

Pour en apprendre davantage sur l'alliance de CGI avec UiPath, veuillez visiter cgi.com/fr/alliances/uipath.

