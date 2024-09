Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a été nommée « Leader » dans l'évaluation 2024 PEAK MatrixMD de l'Everest Group pour les services Guidewire du secteur d'assurance de dommages. CGI a été reconnue pour avoir introduit les services Guidewire au sein de marchés en croissance, bâti des capacités de prestation de services à l'échelle locale de même qu'à l'international et adopté des stratégies géospécifiques alignées au modèle de proximité client de l'entreprise.

« Des preuves tangibles de mises en œuvre de Guidewire réalisées avec succès et selon les délais impartis dans des compagnies d'assurance européennes, grâce à une prestation optimisée et localisée des services, ont renforcé la position de CGI au sein du marché des services Guidewire en Europe, a précisé Aaditya Jain, vice-président, Everest Group. Des investissements ciblés dans le développement de solutions et de trousses à outils pour l'automatisation des mises à l'essai et l'accélération des mises en œuvre, conjugués à une appréciation des clients pour leur compréhension de la modernisation des systèmes existants, ont contribué à la reconnaissance de CGI à titre de "Leader" dans l'évaluation 2024 PEAK MatrixMD de l'Everest Group pour les services Guidewire. »

CGI offre une suite complète de services pour soutenir les clients du secteur de l'assurance de dommages à toutes les étapes de leur parcours de transformation, qu'il s'agi d'offrir des services de conseil, de mise en œuvre ou de soutien continu pour la plateforme Guidewire. Disposant d'un riche catalogue de solutions ainsi qu'une forte présence à l'échelle mondiale et des capacités de prestation évolutives, l'Everest Group a noté lors de son évaluation que les clients reconnaissent les connaissances sectorielles de CGI de même que sa compréhension des systèmes existants, ce qui lui a permis d'aider ses clients à faire la transition en toute transparence vers de nouveaux systèmes.

« Pendant que les entreprises du secteur de l'assurance de dommages continuent de se tourner vers des plateformes infonuagiques, particulièrement Guidewire, dans le cadre de leurs stratégies numériques, CGI a investi dans les talents et les services nécessaires pour aider ses clients à générer des résultats d'affaires de leurs initiatives de modernisation, a expliqué Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations, Finlande, Pologne et pays Baltes ainsi que responsable mondiale pour les activités d'assurance de CGI. Le classement de CGI à titre de "Leader" dans l'évaluation effectuée cette année par l'Everest Group souligne notre expertise et nos partenariats avec des clients dans le déploiement réussi de programmes à l'échelle mondiale. »

Pour l'évaluation de cette année, l'Everest Group a analysé les interactions entre les principaux fournisseurs de services en TI du secteur de l'assurance, les références clients et les analyses continues du marché. Les leaders sont ceux qui possèdent un vaste écosystème de partenariats et un historique solide de collaborations avec les compagnies d'assurance dans l'ensemble de la chaîne de valeur des services Guidewire.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle.

