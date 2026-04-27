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Ce nouveau service conforme à KATAKRI permet le développement et le déploiement de l'IA en intégrant la souveraineté des données, la conformité et une infrastructure évolutive.

HELSINKI, le 27 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a lancé une plateforme souveraine de services de données et d'intelligence artificielle (IA) hautement sécurisée en Finlande. Ce service offre un environnement conforme aux exigences KATAKRI (critères d'audit de sécurité nationale), permettant aux organisations de développer et d'exploiter des applications d'IA.

Avec l'adoption accélérée de l'IA par les clients, les organisations doivent répondre à des exigences strictes en matière de protection des données, de sécurité et de souveraineté. La nouvelle plateforme souveraine d'IA hautement sécurisée de CGI propose un modèle de déploiement hébergé dans un centre de données en Finlande. Conçue pour favoriser une adoption à grande échelle, elle soutient les clients des secteurs privé et public qui exigent les niveaux de sécurité les plus élevés, alignés sur les normes KATAKRI, ainsi qu'un contrôle accru de leurs données et de leurs charges de travail.

« Grâce au modèle de proximité locale de CGI, nous sommes bien positionnés pour collaborer avec les clients de tous les secteurs d'activités, alors qu'ils doivent s'adapter aux exigences de protection, de sécurité et de souveraineté des données en constante évolution, » a souligné Niraj Sood, président des opérations de CGI pour la Finlande, la Pologne et les pays Baltes. « Nos conseillers, experts et ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec nos clients en Finlande, pour bien comprendre leurs besoins, tout en tirant profit de nos capacités mondiales. Alors que l'intégration de l'IA agentive en entreprise figure parmi les priorités de nos clients, nous agissons comme un conseiller de confiance en les aidant à évaluer et à concevoir la solution la mieux adaptée à leur contexte, que ce soit dans des environnements hautement sécurisés, infonuagiques ou sur site. Pour enrichir cette offre, nous proposons une plateforme qui favorise l'adoption sécurisée et à grande échelle de l'IA lorsqu'un contrôle accru et une conformité rigoureuse sont requis. »

La plateforme fait partie d'une offre de services hybrides hautement sécurisés de CGI, l'un des rares centres de données certifiés conformes aux critères d'audit de sécurité nationale KATAKRI de la Finlande, qui évaluent la sécurité physique, administrative et de l'information des environnements traitant des données classifiées et sensibles. Elle favorise un déploiement sécurisé d'applications d'IA modernes, ce qui fait place à plusieurs grands modèles de langage, à une intégration harmonieuse aux systèmes existants au moyen d'une interface de programmation d'applications compatible avec OpenAI et à un modèle normalisé de prestation qui permet de réaliser des économies de coûts et d'assurer la prévisibilité à l'échelle de l'entreprise.

« CGI aide les clients à évaluer différentes options de mise en œuvre de l'IA et à choisir la meilleure approche pour chaque cas pratique. Notre plateforme souveraine d'IA vient compléter ce service en permettant aux organisations de traiter les données et d'exécuter les applications d'IA à même les centres de données de CGI en Finlande, sous la gouvernance et la supervision du client, dans un environnement conforme à KATAKRI, » a indiqué Jenni Mikkola, vice-présidente principale et responsable d'unité d'affaires, Opérations technologiques mondiales, CGI Finlande.

« L'IA générative offre un immense potentiel d'innovation et d'efficacité, et les organisations sont en train d'évaluer les différentes manières d'intégrer l'IA à leur architecture globale. La plateforme d'IA hautement sécurisée de CGI fournit une solution de rechange fiable au nuage public et aux solutions hybrides, car elle permet aux clients d'adopter l'IA de façon rapide et sécurisée tout en conservant le contrôle de leurs données et de leur environnement, » a-t-elle ajouté.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Kia Yliperttula, Directrice, Communications, CGI en Finlande, [email protected], +358 40 579 5913