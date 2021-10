Symboles boursiers

TOULOUSE, France, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a ouvert un nouveau centre d'innovation mondial dédié à l'Industrie 4.0 au cœur de la région Occitanie à Toulouse. Ce centre s'ajoute à un réseau établi par CGI en France, comprenant des centres dédiés à la transformation numérique (Montpellier), au commerce et services aux consommateurs (Lille) et à la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement (Lyon).



« Berceau de l'industrie en France, Toulouse et ses environs possèdent sur leur territoire des industries de haute technologie, en particulier l'aéronautique, le pharmaceutique et l'agroalimentaire, a fait valoir Jean-Bernard Rodriguez, vice-président principal de CGI, région Grand Sud. Le choix d'établir ce nouveau centre dans la région Occitanie était donc évident; nous voulions être en étroite proximité avec les grands fabricants dans le secteur. »



Dans notre rapport La voix de nos clients CGI 2021, qui propose perspectives et recommandations tirées de nos entretiens avec près de 1 700 hauts dirigeants des fonctions d'affaires et de TI, les fabricants citent la modernisation et la rationalisation de leurs systèmes comme une priorité. Ils s'intéressent également à la transformation numérique de leur chaîne de valeur, notamment grâce à des technologies comme l'Internet des objets (IoT), la réalité augmentée ainsi que les jumeaux numériques. Le développement de produits et services novateurs par l'automatisation y compris la prise de décision autonome au sein d'écosystèmes de collaboration, est aussi une priorité clé.



Le nouveau centre d'innovation de CGI est conçu pour aider les industriels à atteindre ces objectifs, et plus encore. Il leur donne l'occasion d'explorer des solutions novatrices et pratiques pouvant être mises en œuvre rapidement. Le centre étant lié aux autres centres d'innovation de CGI, les visiteurs peuvent y découvrir toute l'offre de l'entreprise par un parcours immersif et personnalisé.

CGI vise trois grands objectifs avec son nouveau centre de Toulouse :

En collaboration avec ses clients du secteur manufacturier, bâtir l'usine du futur.

Grâce à l'innovation, développer de nouvelles solutions manufacturières et améliorer les solutions existantes.

Rassembler dans un lieu unique les meilleures pratiques mondiales de l'Industrie 4.0 pour accélérer la transformation.

Un autre aspect unique du centre est son jeu immersif conçu pour présenter sept grands enjeux de l'Industrie 4.0 : suivi en temps réel, la pérennité des données, les jumeaux numériques, l'automation des processus, les systèmes d'exécution de la fabrication, l'exploration des processus et la cybersécurité.

« CGI a une expertise sectorielle reconnue à l'échelle mondiale, a souligné Laurent Gerin, président des opérations de CGI dans l'Ouest et le sud de l'Europe. Avec un réseau de 6 000 experts, nous déployons de nombreuses innovations technologiques pour nos clients du secteur manufacturier. Ce nouveau centre nous permettra d'aider nos clients avec leurs principaux enjeux de transformation, afin de soutenir la numérisation complète de leur chaîne de valeur. »



