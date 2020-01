CGI fait l'acquisition de Meti, éditeur et intégrateur de solutions, afin de soutenir l'évolution numérique et omnicanale du secteur du commerce de détail

PARIS, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de Meti Logiciels et Services (Meti) par l'intermédiaire de l'une de ses filiales. Entreprise française, Meti offre des solutions commerciales intégrées et des services-conseils pour le secteur du commerce de détail. Elle collabore avec les plus importantes enseignes européennes en proposant des solutions à des milliers de centrales d'achat, magasins et entrepôts dans 20 pays.

Par cette fusion, CGI consolide ses capacités à accompagner ses clients tout au long de la chaîne de valeur - de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (supply chain) aux opérations commerciales en magasin - et à stimuler leur évolution numérique et omnicanale. La fusion permettra de développer la gamme complète de services de CGI et d'approfondir son expertise du secteur.

« Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de Meti pour aider les entreprises du secteur du commerce de détail à se positionner pour l'avenir grâce à des services complets et à des technologies numériques qui stimulent l'efficacité, l'innovation, la satisfaction de la clientèle et la création de valeur, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction. Les salariés, les capacités et les solutions de Meti nous permettent de renforcer considérablement notre portefeuille de solutions de propriété intellectuelle et nos services dans ce secteur. Nous accueillons chaleureusement les quelque 300 professionnels de l'organisation au sein de CGI. »

« Meti et CGI partagent une culture d'entreprise et des valeurs fondamentales communes, y compris notre vaste expertise sectorielle proposée à l'échelle locale, un modèle d'affaires orienté service et l'excellence opérationnelle, a ajouté Jean-Michel Baticle, président des opérations de CGI pour l'ouest et le sud de l'Europe. De plus, l'expertise pointue des professionnels de Meti est le complément idéal aux capacités éprouvées de CGI en matière de transformation numérique et d'innovation dans le secteur du commerce de détail. Nous sommes heureux de combiner les solutions de Meti à notre plateforme CGI Retail Xp360 pour accélérer la création de valeur pour nos clients du secteur. »

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

