Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

cgi.com/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 16 mars 2023 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat d'alliance mondiale avec NetApp® (NASDAQ: NTAP) qui vise à aider les organisations de tous les secteurs d'activité à exploiter le plein potentiel des environnements hybrides et à nuages multiples pour favoriser la flexibilité, l'efficacité et les économies de coûts dans la gestion de leurs applications et de l'utilisation de leurs données.

Par cette nouvelle alliance, CGI et NetApp offriront aux clients un environnement en nuage unique et cohérent, des services de données unifiés ainsi qu'une gestion centralisée qui soutient une pleine visibilité des systèmes et des données sur site et en nuage.

« NetApp est un client de CGI depuis de nombreuses années. Nous sommes donc ravis de maintenant élargir notre relation de collaboration pour aider les clients à accélérer leur transformation numérique, a souligné George Schindler, président et chef de la direction, CGI. Alors que les clients continuent de composer avec la situation actuelle, ensemble, nous sommes bien positionnés pour les aider à accroître leur efficacité opérationnelle, à moderniser leurs environnements et à transformer leurs données en vue du prochain cycle économique. »

Les services en nuage hybride en mode délégué sont un exemple des offres conjointes offertes par CGI et NetApp. Ceux-ci mettent à profit les services en mode délégué hautement spécialisés et l'usine infonuagique de CGI ainsi que les capacités d'automatisation, d'intégration à nuages multiples et l'offre Keystone de NetApp.

« NetApp et CGI partagent des valeurs communes, un même objectif, un esprit d'entreprise axé sur la croissance et un engagement indéfectible à l'égard de nos clients, a précisé George Kurian, chef de la direction, NetApp. Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme partenaire d'alliance stratégique mondiale par CGI et d'agir à titre de conseillers de confiance pour accélérer et faire évoluer la transformation des entreprises, accroître leur efficacité ainsi que leur durabilité et contribuer à leur succès grâce à des solutions de pointe hybrides, à nuages multiples. »

NetApp se joint au réseau mondial de partenaires de CGI qui aide la firme à offrir aux clients un accès à un vaste éventail de plateformes et de solutions techniques dans des domaines tels que le nuage, l'automatisation intelligente et l'infrastructure numérique des opérations. De concert, CGI et NetApp aideront les clients à accroître leur flexibilité, tout en réduisant la complexité opérationnelle et les risques alors qu'ils effectuent leur transition vers le nuage. Les clients seront en mesure de tirer parti d'une plateforme optimale hybride à nuages multiples qui facilitera la gestion, l'accès et l'analyse des données de façon sécuritaire.

CGI est une pionnière de la transformation infonuagique depuis plus d'une décennie. Elle offre à des clients de tous les secteurs d'activité les capacités d'une pratique mondiale d'informatique en nuage, qui comprend plus de 7 000 professionnels, 12 laboratoires d'innovation et un réseau de 46 équipes dédiées aux technologies émergentes. L'entreprise aide les clients à développer conjointement, à mettre en œuvre et à gérer des solutions infonuagiques novatrices à l'échelle et au rythme appropriés, le tout appuyé par un portefeuille complet de services. Visitez cgi.com/fr/services-modernisation-ti-nuage pour en apprendre davantage.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905-973-8363; Médias, Émilie Proulx, Chef de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 514-206-2851