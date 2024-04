Symboles boursiers

LONDRES, le 3 avril 2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en management et en TI au monde, a été choisie par Market Operator Services Limited (MOSL), un exploitant du marché de détail de l'eau non ménagère en Angleterre, pour continuer à gérer leurs plateformes principales - le Central Market Operating System (CMOS) et le portail centralisé des transactions bilatérales - que toutes les parties commerciales utilisent pour effectuer et gérer les transactions bilatérales. Le contrat est évalué à 11,5 millions £ (18,7 millions $ CA).

Simon Powell, chef de la direction informatique chez MOSL, a déclaré : « En collaborant de près avec CGI, nous serons en mesure d'améliorer notre efficacité et de stimuler l'innovation, tout en continuant d'offrir un service fiable qui optimise les ressources des détaillants et des grossistes. Grâce à notre partenariat avec CGI, nous continuerons à assurer le bon fonctionnement du marché tout en développant les capacités nécessaires pour l'avenir. »

L'évolution continue de cette collaboration de longue date entre CGI et MOSL se concentrera sur l'intégration de nouvelles capacités pour soutenir des initiatives comme l'utilisation accrue de compteurs intelligents, qui contribueront à relever des défis de durabilité comme les fuites et le besoin de réduire sa consommation d'eau.

« La prolongation du contrat permettra à CGI de soutenir les plans ambitieux du MOSL pour l'amélioration du secteur de l'eau, tout en continuant à fournir une plateforme stable qui permet au marché de l'eau non ménagère de fonctionner de la manière la plus efficace et la plus simple possible », a précisé Paul Buxton, vice-président, Services publics et région du Nord-Est, pour CGI au Royaume-Uni.

Après une migration réussie vers le nuage, la plateforme CMOS soutient les opérations concurrentielles du marché de l'eau, y compris la collecte et la maintenance des données essentielles, en facilitant la capacité des clients à changer de fournisseur et en assurant un règlement et des paiements faciles entre les détaillants et les grossistes. De plus, la plateforme permet à MOSL d'améliorer le service à la clientèle et d'offrir un plus grand choix aux entreprises clientes.

