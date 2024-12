Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

La fusion renforce la position de CGI auprès de grandes entreprises classées au Fortune 500 à Saint-Louis, Atlanta, Minneapolis, Chicago, Columbus, Dallas et New York

SAINT-LOUIS, Mo., le 11 déc. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente d'achat d'actions visant une fusion de ses activités avec Daugherty, une firme de services professionnels basée à Saint-Louis spécialisée en intelligence artificielle, en analyse de données, en conseil en stratégie TI et en conseil en management pour de grandes entreprises classées au Fortune 500 en services financiers, en soins de santé, en communication, en commerce de détail et en fabrication. Avec cette fusion, CGI accueille plus de 1 100 conseillers talentueux, renforçant la présence de l'entreprise dans de multiples marchés clés en pleine croissance aux États-Unis, notamment Saint-Louis, Atlanta, Minneapolis, Chicago, Colombus, Dallas et New York. Les parties ont conclu une entente d'achat le 29 novembre 2024, et la transaction devrait se conclure en décembre 2024, sous réserve d'approbation réglementaire et d'autres conditions de clôture habituelles.

Depuis 39 ans, Daugherty s'engage à stimuler l'innovation, la croissance et la satisfaction client tout en exerçant une influence positive sur la collectivité. Pour CGI, la fusion avec Daugherty établit une importante présence géographique combinée dans des marchés américains cibles, approfondit l'expertise sectorielle et bonifie les services de conseil stratégiques en matière d'engagement numérique, de modernisation de la technologie, de transformation infonuagique, d'opérations financières ainsi que de développement durable.

La fusion avec CGI permet aux clients de Daugherty de conserver des relations et une expertise locales tout en accédant aux capacités mondiales de CGI, à son réseau de centres de prestation de services ainsi qu'à l'étendue de sa gamme complète de services et solutions. Daugherty a régulièrement été nommée Plus importante firme de conseil en TI par le St. Louis Business Journal. La firme a également reçu de nombreuses reconnaissances pour son environnement de travail dans ses marchés métropolitains et fait partie des cinq meilleurs environnements de travail aux États-Unis en 2024 selon Top Workplaces USA.

« Au cœur de notre vision stratégique se trouve un double engagement, envers nos clients et envers nos coéquipiers, a déclaré Ron Daugherty, président et chef de la direction de Daugherty. Nous créons de nouvelles initiatives avec CGI pour étendre nos capacités mondiales, créer de réelles opportunités professionnelles et amplifier tout notre potentiel afin de stimuler l'innovation et les changements positifs dans nos collectivités. »

S'investir dans les collectivités où CGI et Daugherty vivent et travaillent est également un engagement commun. C'est pourquoi CGI s'est engagée envers la Daugherty Foundation qui donne accès à de la formation, du mentorat et des opportunités de carrière à des jeunes ainsi qu'à des groupes sous-représentés en technologie.

« Les forces combinées de Daugherty et de CGI ajoutent de la valeur à nos clients grâce à une compréhension profonde des secteurs d'activité et à une expertise technologique, auxquelles s'ajoutent un ferme engagement et un bilan reconnu à générer des résultats d'affaires fiables, a indiqué Vijay Srinivasan, président, Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, CGI. La compatibilité culturelle entre CGI et Daugherty est excellente, toutes deux ayant un engagement solide envers leurs employés et leurs collectivités, un dévouement pour les principes fondamentaux de gestion et une passion pour l'excellence d'exécution auprès des clients. »

Aux États-Unis, CGI compte 80 bureaux répartis selon un modèle de proximité, appuyé par la solide présence internationale et l'éventail de services et de perspectives de l'entreprise, permettant d'offrir une valeur locale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Alison Hallett, Vice-présidente, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 703-267-5915