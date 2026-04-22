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HELSINKI, le 22 avril 2026 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et SSAB, une entreprise sidérurgique implantée dans les pays nordiques et aux États-Unis, ont convenu d'élargir leur partenariat stratégique dans le domaine des TI. Dans le cadre de cette entente, CGI fournira à SSAB des services de TI essentiels afin de soutenir ses opérations en Finlande et en Suède.

S'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience de CGI dans le secteur manufacturier, ce partenariat marque une étape importante dans le renforcement de l'environnement informatique de SSAB. CGI soutiendra la continuité des activités et la fiabilité opérationnelle, renforcera la résilience de la chaîne d'approvisionnement et accélérera la transformation numérique, tout en soutenant les ambitions de croissance et d'innovation à long terme de SSAB.

« Assurer la continuité des activités tout en menant de front une stratégie de renouvellement nécessite un partenaire doté de compétences étendues : une présence locale, une connaissance approfondie des systèmes existants essentiels à l'entreprise, ainsi que la capacité à tirer parti de nouvelles solutions telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et les plateformes de services modernes. Il était important pour nous de trouver un partenaire qui partage notre ambition d'investir dans la croissance future, ainsi que dans l'expertise nordique et le développement de services locaux », a déclaré Jari Penttinen, chef de la direction informatique chez SSAB Europe. « Nous travaillons avec CGI depuis plus de 30 ans. Forts de cette relation, nous savons que nous pouvons compter sur la capacité de CGI à faire évoluer continuellement ses services pour soutenir notre entreprise. »

CGI met à profit son expertise approfondie pour accompagner ses clients manufacturiers dans leur transformation et leur croissance, en combinant sa connaissance du secteur, ses capacités basées sur l'IA et un portefeuille complet de services afin de favoriser la modernisation dans l'ensemble du secteur.

« Dans le secteur manufacturier, il est de plus en plus nécessaire de maintenir la fiabilité de la production, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la capacité à réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché. C'est pourquoi les entreprises de premier plan nouent des partenariats stratégiques qui jouent un rôle essentiel dans le développement des activités et l'accélération de la croissance », a déclaré Tiia Kokko, vice-présidente seniore, services-conseils, et responsable de l'unité d'affaires Secteur manufacturier de CGI en Finlande.

« Parmi les points forts de CGI figurent la gestion intégrée des ressources d'entreprise dans le secteur manufacturier, ainsi que la mise en œuvre et la maintenance de systèmes de production. De plus, nous proposons une gamme complète de services en mode délégué qui aident nos clients à moderniser leurs activités grâce à l'automatisation et à l'IA, tout en assurant la fiabilité, la sécurité et la continuité », a déclaré Raimo Pesämaa, vice-président senior, services-conseils, et responsable de l'unité d'affaires Nord de la Suède de CGI.

SSAB

SSAB est un chef de file mondial dans le domaine des aciers haut de gamme, contribuant à bâtir un monde plus solide, plus léger et plus durable. Grâce à nos aciers à haute résistance et de pointe, à nos offres décarbonées innovantes et à nos services à valeur ajoutée, nous apportons une valeur unique à nos clients et renforçons leur compétitivité à l'échelle mondiale. Nous produisons de l'acier depuis 1878 et nos équipes, présentes dans plus de 50 pays, établissent les standards de performance du secteur. SSAB exploite des aciéries en Suède, en Finlande et aux États-Unis et mène la transformation de l'industrie en réduisant considérablement les émissions issues de sa propre production. Les actions de SSAB sont cotées au Nasdaq Stockholm, avec une cotation secondaire au Nasdaq Helsinki.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux: Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux: Kia Yliperttula, Directrice, Communications, CGI en Finlande, [email protected], +358 40 5795913