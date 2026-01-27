Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique de mise en marché avec OpenAI afin d'aider les clients à déployer leurs capacités avancées en intelligence artificielle (IA) de manière sécuritaire, responsable et à l'échelle de l'entreprise, dans l'optique de générer des résultats d'affaires mesurables et transformateurs.

« La collaboration élargie de CGI avec OpenAI est opportune, compte tenu du rythme d'adoption de l'IA dans l'ensemble des secteurs d'activité et des régions, qu'il s'agisse de projets pilotes ou expérimentaux, ou encore d'intégration à grande échelle au sein des entreprises », a indiqué Dave Henderson, chef de la direction technologique, CGI. « En nous appuyant sur le succès de notre programme pilote pluriannuel au Royaume-Uni, nous sommes heureux d'intégrer OpenAI à notre liste internationale de partenaires clés en IA. Dans le cadre de cette entente, nous bonifierons davantage nos capacités mondiales afin d'aider nos clients à générer une valeur commerciale tout en réduisant les risques liés aux opérations, aux données et à la gouvernance. »

CGI et OpenAI collaboreront également à l'amélioration, fondée sur la rétroaction, des modèles de déploiement en entreprise, des pratiques de sécurité et des modèles d'adoption, en s'appuyant sur l'expérience de CGI dans l'exploitation de l'IA à grande échelle. En parallèle, CGI intégrera les ressources de formation d'OpenAI à son programme reconnu de littératie en matière d'IA, ce qui permettra aux équipes de tous les échelons d'approfondir leur maîtrise des notions d'IA avancée, allant de l'utilisation quotidienne à l'ingénierie de requêtes avancée et aux rôles spécialisés en IA. Les clients tireront parti d'équipes qui non seulement comprennent la technologie, mais qui sont également en mesure de la mettre en œuvre dans des environnements réels, complexes et réglementés.

CGI augmentera également son utilisation de la plateforme ChatGPT Enterprise d'OpenAI afin d'outiller des dizaines de milliers de ses conseillers et professionnels dans le cadre de cette nouvelle entente. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie « client zéro » de CGI, mise en place il y a plusieurs années, qui a donné lieu à un modèle éprouvé et prêt à l'emploi que les clients peuvent adopter en toute confiance. Celle-ci comprend l'adoption précoce de capacités d'IA agentive, grâce auxquelles les systèmes d'IA peuvent exécuter des tâches, coordonner les flux de travail et soutenir les processus décisionnels humains dans l'ensemble des opérations essentielles de l'entreprise.

« Être un client zéro signifie que nous tirons en amont les leçons les plus difficiles, afin que nos clients n'aient pas à le faire », a expliqué Tara McGeehan, présidente des opérations, Royaume-Uni et Australie, CGI. « Nous avons mis à l'essai, élaboré plusieurs versions et intégré l'IA générative dans l'ensemble de nos activités. Cette expérience nous permet d'aider nos clients à déployer l'IA en toute confiance de manière plus rapide et sécuritaire afin de générer des résultats d'affaires mesurables. Nos conseils sont fondés sur ce qui fonctionne, et non sur la théorie. »

Nicolai Skabo, chef des ventes aux entreprises pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez OpenAI a commenté : « Collaborer avec CGI permet des avancées concrètes en matière d'IA d'entreprise. En déployant ChatGPT dans l'ensemble des équipes de CGI et en développant une collaboration plus étroite, nous combinons les capacités de la plateforme et l'expertise en matière de prestation de services pour aider les organisations à transformer leurs méthodes de travail de manière sécuritaire et responsable, avec des répercussions concrètes sur leurs activités. »

CGI met en application la plateforme ChatGPT Enterprise par l'entremise de son cadre d'utilisation responsable de l'IA, qui permet d'assurer que les solutions d'IA générative respectent les normes rigoureuses en matière de sécurité, de protection des données personnelles et d'éthique. Sous la gouvernance du comité directeur exécutif mondial de CGI sur l'IA, cette approche offre aux clients l'assurance d'un déploiement de l'IA sûr, conforme et digne de confiance.

La stratégie d'alliances mondiales de CGI comprend des partenariats avec plus de 150 entreprises de technologie. L'approche de l'entreprise garantit que les conseillers et les professionnels de CGI demeurent indépendants et agiles dans le choix des meilleures solutions afin de répondre aux besoins uniques de chaque client, tant en matière de pile technologique que d'autres exigences d'affaires, telles que la souveraineté numérique.

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

