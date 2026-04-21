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Grâce à cette alliance mondiale élargie, les clients pourront passer plus rapidement des idées aux résultats et ainsi transformer l'avenir du travail

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son partenariat mondial avec OpenAI, axé sur Codex. Ce programme aidera les organisations à mettre la puissance des agents d'IA à la disposition de tous les collaborateurs, quel que soit leur rôle, afin de leur permettre de concevoir, développer et gérer rapidement des solutions numériques en langage naturel. Dans le cadre de cet accord, CGI rejoint un groupe restreint de partenaires fondateurs bénéficiant d'un accès anticipé aux plus récentes fonctionnalités d'OpenAI.

Si CGI a d'abord adopté Codex dans le domaine de l'ingénierie logicielle, cet outil a depuis été déployé dans un large éventail de fonctions. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'ingénieurs, d'experts et de conseillers de CGI utilisent les technologies d'OpenAI, notamment Codex, pour intégrer l'IA agentive dans leurs méthodes de travail, comme l'automatisation des tâches, l'amélioration des flux de travaux et de la productivité ainsi que l'accélération de l'innovation et de la mise en œuvre.

CGI et OpenAI collaborent actuellement avec des clients issus des secteurs du gouvernement, de la sécurité publique et du commerce international, ce qui reflète l'étendue des possibilités qu'offre l'IA à l'échelle mondiale pour transformer les organisations. La force de cette alliance repose sur l'expertise d'OpenAI en recherche et développement de produits, ainsi que sur la gamme complète de services en management et en TI de CGI, sa connaissance approfondie des secteurs et de son expérience éprouvée en intégration à grande échelle de technologies émergentes dans des environnements hautement complexes et critiques.

« Codex se positionne comme un environnement de travail puissant pour gérer des agents dans le développement logiciel et les processus d'affaires. À mesure que les entreprises accélèrent son adoption, nous collaborons avec des partenaires de premier plan comme CGI pour aider un plus grand nombre d'organisations à passer de la phase exploratoire à un déploiement reproductible. La grande expertise de CGI en transformation logicielle à grande échelle permet aux entreprises de déployer Codex dans des domaines comme la modernisation du code existant, l'automatisation des revues de code, la détection des vulnérabilités ainsi que le développement d'applications, tout en accroissant sa portée aux systèmes et aux processus au cœur des activités reposant sur les connaissances. Nous collaborerons pour déployer Codex au sein d'organisations dans le monde entier », a déclaré Denise Dresser, cheffe de la direction des Revenus chez OpenAI.

« Obtenir des résultats d'affaires grâce à l'IA agentive ne se résume pas à la mise en place d'outils ou à leur adoption; il s'agit de conception, d'intégration et d'ancrage des agents au cœur même des méthodes de travail et de création de valeur au sein de l'organisation », a déclaré Dave Henderson, chef de la direction technologique chez CGI. « Depuis plus de 50 ans, notre expérience montre que la technologie seule, aussi innovante soit-elle, est rarement la raison pour laquelle la transformation s'enlise et les résultats ne se concrétisent pas. Grâce au renforcement de notre alliance avec OpenAI, nous aiderons nos clients à tirer parti d'un accélérateur clé de la valeur d'entreprise : l'avantage humain. »

Dans le cadre de ce partenariat, CGI élargira ses programmes de mise en œuvre en collaboration avec OpenAI, notamment des programmes d'innovation mondiaux et régionaux, des formations intensives pour ses équipes et un accès anticipé aux nouveaux lancements de Codex. Parallèlement, CGI renforcera ses stratégies conjointes actuelles de mise sur le marché.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs : Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias du Royaume-Uni, Ramiya Sivakumaran, Vice-présidente, Services corporatifs, Marketing et communications, Royaume-Uni, [email protected]