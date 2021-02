Symboles boursiers

HELSINKI, le 18 févr. 2021 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et OP Financial Group ont signé une entente qui consolide leur partenariat de longue date. En effet, depuis 2013, CGI soutient OP pour la gestion et le développement d'applications. CGI sera désormais responsable du développement et de la mise en œuvre de services numériques pour les activités d'assurance d'OP Financial Group.

« La grande qualité et la fiabilité des services technologiques sont essentielles à l'excellence de l'expérience client et employé, a affirmé Juho Malmberg, vice-président exécutif, Développement et technologies, OP Financial Group. CGI est un partenaire TI qui comprend nos besoins d'affaires numériques et est en mesure d'y répondre. »

Depuis 2013, le partenariat entre CGI et OP Financial Group n'a cessé de prendre de l'expansion. Aujourd'hui, plus de 600 professionnels de CGI soutiennent OP Financial Group. Parmi ceux-ci, plus de 300 travaillent en étroite collaboration avec leurs pairs d'OP en Finlande, les autres offrant leur appui à partir des centres mondiaux de prestation de services de CGI.

« OP Financial Group est un pionnier mondial dans la mise en œuvre de technologies numériques et l'utilisation de méthodes agiles pour la prestation de services, a affirmé Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande, en Pologne et dans les pays baltes. Nous sommes fiers de pouvoir étendre notre collaboration avec l'entreprise en vue de faire évoluer ses capacités de transformation numérique, d'agilité commerciale et de performance opérationnelle. L'approfondissement de notre partenariat illustre la qualité de notre offre et la force de notre modèle de prestation de services. »

« En plus d'améliorer l'expérience client et employé, les objectifs principaux de notre collaboration avec CGI sont de stimuler la création de valeur et la rentabilité de notre prestation de services en TI, a ajouté M. Malmberg. Cette entente nous permettra d'atteindre tous nos objectifs en tirant le meilleur parti des capacités de CGI dans des domaines novateurs tels que l'automatisation et l'analyse avancée. »

À propos d'OP

OP Financial Group est le plus important groupe de services financiers en Finlande. Il regroupe deux millions de clients-propriétaires et plus de 12 000 employés. L'organisation offre un éventail complet de services bancaires et d'assurance pour les particuliers et les entreprises. OP Financial Group est composé de banques coopératives OP, de sa coopérative centrale OP, ainsi que des filiales et sociétés affiliées de cette dernière. Sa mission est de promouvoir la prospérité, la sécurité et le bien-être durables de ses clients-propriétaires et régions opérationnelles. www.op.fi (en anglais)

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 76 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2020, CGI a généré des revenus de 12,16 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

