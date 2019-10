CGI et LocalTapiola ont conclu une entente pour des services stratégiques en TI

Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/nouvelles

HELSINKI, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé une expansion de son mandat visant à offrir des services stratégiques en TI pour LocalTapiola. LocalTapiola est l'une des plus importantes compagnies d'assurance et de services financiers de Finlande. La nouvelle entente vise à assurer la fiabilité des services d'assurance de LocalTapiola, à harmoniser l'expérience client et à optimiser l'agilité du développement des affaires.

« Notre transformation afin d'offrir une sécurité permanente signifie que nos services doivent être proposés de manière continue et sans interruption, a indiqué Mikko Vastela, chef de la direction informatique, LocalTapiola. Le projet de numérisation que nous avons entrepris avec CGI il y a quelques années, et qui constitue le plus important projet de numérisation en Finlande, en est maintenant à la phase où nous pouvons graduellement exploiter de nouveaux systèmes modernes comme moteurs pour nos activités et notre offre de services. »

L'entente, d'une valeur de 40 millions € (environ 58,5 millions $ CA), couvre les systèmes centraux et tous les systèmes de soutien de LocalTapiola. CGI est désormais responsable de la maintenance et du développement de plus de 200 systèmes différents. De plus, l'entente couvre les services liés à l'intégration et à la gestion des services, desquels CGI sera également responsable dans le cadre de la gestion des activités de tiers proposant des services en TI à LocalTapiola.

« Comme entreprise, nous avons une solide expérience du secteur des services financiers et offrons une vaste gamme de services, a ajouté Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande. Nous avons les solutions TI requises pour orchestrer la transformation numérique et les mieux adaptées pour répondre aux exigences commerciales des organisations. L'étendue de notre partenariat, qui repose sur ces fondements, est unique en Finlande. »



« Au cours des années, CGI a démontré sa capacité à faire évoluer ses opérations et ses services de manière continue conformément à nos besoins, a ajouté Janne Kärkkäinen, responsable des TIC-Finances et approvisionnement de LocalTapiola. De plus, la combinaison des centres de services à l'international et du développement effectué en Finlande s'est avérée aussi efficace que prévu. Nous avons créé un partenariat stratégique et établi une confiance particulièrement solides, sur lesquels nous continuons de bâtir l'avenir. »

Pour LocalTapiola, comme pour de nombreux clients à l'échelle mondiale, CGI tire parti de son modèle unique de proximité avec le client ainsi que de ses capacités mondiales de prestation de services. Cette approche permet d'offrir à LocalTapiola des équipes dédiées en Finlande tout en mettant à profit notre réseau de centres de prestation de services en Europe, Asie et Amérique du Nord.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2018, CGI a généré des revenus de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs : Lorne Gorber, Vice-président exécutif, Relations avec les investisseurs et relations publiques, lorne.gorber@cgi.com, +1 514-841-3355; Médias locaux : Esa Luoto, Responsable de relations publiques, Finlande, esa.luoto@cgi.com, +358 50 380 5601

Related Links

www.cgi.com