L'extension de 175 millions $ vise à positionner Édimbourg comme l'une des villes les plus « intelligentes » au monde

ÉDIMBOURG, Royaume-Uni, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a signé un prolongement de six ans de son contrat avec le conseil de la ville d'Édimbourg, élargissant ainsi le rôle de fournisseur mondial de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management de l'entreprise à celui de fournisseur principal de services TI complets en mode délégué pour l'autorité locale jusqu'en 2029.



Le prolongement de ce contrat, évalué à 175 M$ CA, donne pour mandat à CGI d'aider à concrétiser la vision d'Édimbourg de devenir l'une des villes les plus « intelligentes » au monde. CGI atteindra cet objectif en soutenant la création d'un centre des opérations de ville intelligente qui offrira des services numériques transformationnels grâce à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets et à l'analyse avancée afin d'accélérer les avantages pour les citoyens d'Édimbourg.

Ensemble, le conseil de la ville d'Édimbourg et CGI contribueront à une évolution notable des services de la ville, offrant plusieurs nouveaux systèmes et processus qui amélioreront radicalement la vie de tous les citoyens et travailleurs de la capitale écossaise.

Cammy Day, premier adjoint du conseil, est responsable de l'initiative Villes intelligentes de la ville d'Édimbourg. Il a précisé : « Devenir une capitale intelligente fera d'Édimbourg une ville plus durable et équitable. Je suis donc heureux que nous ayons conclu une entente de soutien à long terme avec CGI qui nous aidera à réaliser notre vision. Nous avons déjà fait énormément de progrès quant à la façon dont nous offrons plusieurs de nos services, les rendant beaucoup plus efficaces et conviviaux pour nos citoyens. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et, en vertu de ce contrat, nous souhaitons rendre les services d'apprentissage numérique beaucoup plus accessibles et inclusifs pour nos élèves et résidents. Le travail que nous effectuerons avec CGI soutiendra également nos plans visant à réduire nos émissions de carbone et nos coûts grâce à l'utilisation de technologies intelligentes. »



Parmi les améliorations prévues figurent combler le fossé numérique d'Édimbourg, procurer des réseaux et équipements numériques évolués, et aider la ville à atteindre son objectif de devenir carboneutre d'ici à 2030. Les systèmes de la ville intelligente permettront de concrétiser des programmes et des projets essentiels liés aux finances, au tourisme, à la santé et aux services sociaux, aux feux de circulation intelligents, à l'éclairage public intelligent, voire même aux systèmes d'assainissement intelligents.



CGI aidera également le conseil de la ville d'Édimbourg à réaliser d'autres efficiences et des économies, tout en s'appuyant sur la relation fructueuse de cinq ans entre les deux organisations.

Lindsay McGranaghan, vice-présidente et dirigeante de l'unité d'affaires de l'Écosse a souligné : « Édimbourg est une capitale vibrante et diversifiée qui affiche le double de la croissance moyenne de l'Écosse. Cette croissance est porteuse de grandes possibilités pour le développement d'une infrastructure moderne et numérique qui répondra aux demandes du mode de vie du 21e siècle. En mettant à profit des technologies numériques de pointe, nous visons à aider le conseil à rendre les conditions de vie et de travail à Édimbourg plus transparentes, collaboratives et dynamiques. La vision du conseil améliorera ses relations avec ses citoyens et leur permettra de vivre et de travailler dans une ville intelligente et évoluée sur le plan numérique. »



Tara McGeehan, présidente des opérations de CGI au Royaume-Uni et en Australie a précisé : « Je suis heureuse que CGI prolonge son partenariat stratégique avec le conseil de la ville d'Édimbourg. Chez CGI, notre travail sur les villes intelligentes est incroyablement important pour nous. Nous nous appuyons sur l'expérience acquise à Montréal, Helsinki et d'autres villes partout dans le monde pour donner vie aux villes intelligentes. Nous adoptons une approche pragmatique pour tirer profit des technologies de pointe. »

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 77 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2019, CGI a généré des revenus de 12,1 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.



SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs: François Boulanger, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, [email protected], +1 514-841-3359; Médias locaux: Paul Butler, Chef de service, communications, [email protected], +44 (0)7920 784199

Liens connexes

www.cgi.com