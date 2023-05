Symboles boursiers

Le projet de recherche offre un banc d'essai afin que les hôpitaux du monde entier contribuent au projet et testent la plateforme d'algorithmes

HELSINKI, le 25 mai 2023 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a collaboré avec l'hôpital universitaire d'Helsinki et Planmeca, un important fabricant d'appareils d'imagerie numérique de pointe, afin de concevoir une solution axée sur l'intelligence artificielle (IA) qui assistera les radiologues dans l'interprétation de tomodensitogrammes ainsi que dans la détection des types les plus communs d'hémorragies cérébrales non traumatiques. La collaboration démontrée lors de cette recherche et au sein de cet écosystème d'innovation, connu sous le nom de Réseau CleverHealth, s'inscrit dans le cadre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de CGI.

La solution, qui porte l'appellation de AI Head Analysis, a été approuvée pour être testée rétrospectivement dans le flux de travail de l'hôpital universitaire d'Helsinki. Cela signifie que le radiologue et l'intelligence artificielle analysent les tomodensitogrammes de manière indépendante. Ce n'est qu'après qu'il a posé son diagnostic qu'il compare son évaluation avec les conclusions émises par l'intelligence artificielle. Le projet de recherche a également mis en place un environnement d'essais à seuil bas et convivial pour les hôpitaux partout dans le monde qui souhaiteraient y participer*.

« Chaque année, des millions de gens à l'échelle mondiale sont diagnostiqués avec une forme ou une autre d'hémorragies cérébrales, une condition sévère qui requiert une action rapide et précise. En Finlande, plus de 180 000 examens de tomodensitométrie cérébrale sont effectués chaque année, dont la plupart ont lieu dans des cliniques d'urgence, a indiqué Miikka Korja, directeur de l'innovation et docteur en neurologie à l'hôpital universitaire d'Helsinki. »

« Ce nombre augmente d'année en année, alors que les radiologues se font de plus en plus rares, a-t-il ajouté. De plus, l'évaluation des tomodensitogrammes requiert du temps et de l'expérience, et malheureusement la plupart des cliniques d'urgence sont débordées. Afin de relever ces défis, nous avons conclu un partenariat avec CGI et Planmeca en vue de concevoir une nouvelle solution fondée sur l'IA qui exploite des algorithmes pour détecter rapidement et avec précision les types les plus communs d'hémorragies cérébrales non traumatiques. »

Cette solution analyse les données provenant de différents appareils d'imagerie dans l'optique double de coder et de tester en contexte clinique les algorithmes, et ce, dans le respect des exigences réglementaires rigoureuses. En faisant usage des algorithmes issus de l'IA, la solution est en mesure d'assister à la détection de tomodensitogrammes qui demandent une intervention d'urgence. Ce processus réduit la charge de travail des radiologues et accélère les traitements administrés par les médecins de garde.

Les algorithmes d'IA de la solution ont été développés en collaboration avec CGI, Planmeca et l'hôpital universitaire d'Helsinki. Ce dernier développe des algorithmes d'IA depuis plusieurs années et possède à ce jour une archive numérique de plus de 20 millions d'images. CGI a développé la plateforme sous-jacente de la solution à l'aide de Microsoft Azure.

Jusqu'à présent, des examens indépendants ainsi que des validations de la solution ont été menés par différents hôpitaux, dont l'un des plus importants hôpitaux universitaires de la Suisse. Neurology, l'une des grandes revues médicales mondiales, a récemment publié un article* à propos de ces diagnostics posés à l'aide de l'intelligence artificielle.

« AI Head Analysis est une solution unique et hautement novatrice qui pourra, à l'avenir, sauver beaucoup de vies d'une condition qui est à la fois difficile à détecter et à soigner. La solution démontre également à quel point CGI est prête à tirer parti de son expertise et de la puissance de la technologie pour améliorer le bien-être des communautés et des citoyens, a affirmé Leena-Mari Lähteenmaa, présidente des opérations de CGI en Finlande. Du fait que la solution est indépendante de toutes données de patients et qu'elle n'est pas gérée par un hôpital en particulier, nous pourrions l'offrir à d'autres établissements partout dans le monde. Ainsi, nous espérons qu'elle sera utilisée pour le développement d'autres solutions de santé fondées sur l'intelligence artificielle. »

CGI possède un important centre d'expertise en Finlande dédié à la conception de technologies et de solutions avancées pour le secteur de la santé, comme sa solution phare, OMNI360, un système de traitement des données des patients. Forte d'une expérience approfondie en conception et en intégration de solutions cliniques, informatiques (TI) et d'affaires destinées aux organisations de santé des secteurs public et privé, CGI aide les clients de ce secteur à faire évoluer leurs stratégies numériques, à optimiser leurs opérations et à améliorer la qualité des soins qu'ils prodiguent à leurs patients.

