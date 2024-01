Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/fr/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), l'une des plus grandes entreprises de services de conseil en management et en TI au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Körber visant à permettre aux entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie d'améliorer leurs processus de production en combinant la gamme complète de services de CGI au système d'exécution de la fabrication (MES) Werum PAS-X de Körber. Ce partenariat mondial vise à aider les clients à accroître l'efficience, l'exactitude et la sécurité de la production pharmaceutique et améliorer la prise de décision grâce à un accès aux données en temps réel.

« CGI travaille en étroite collaboration avec ses clients pour transformer les données en perspectives pragmatiques en vue de favoriser des opérations intelligentes, durables et résilientes, a ajouté Tim Hurlebaus, président des opérations, Secteur privé et gouvernements locaux, États-Unis et responsable mondial, Santé et sciences de la vie, CGI. Pour ce faire, nous combinons les avantages du MES et de l'Industrie 5.0 pour recueillir des données précieuses qui favorisent l'excellence opérationnelle. Notre partenariat avec Körber vient compléter notre portefeuille d'offres, nous permettant de mettre en œuvre des solutions et services, nouveaux et novateurs, qui soutiennent les besoins de nos clients du pharmaceutique et des sciences de la vie. »

La plateforme de Körber agit comme un contrôleur numérique de processus en temps réel pour réduire le temps de mise en marché et les coûts de production, tout en procurant une approche davantage centrée sur les patients, pour leur bénéfice et leur santé. Conforme aux bonnes pratiques de fabrication, le système MES PAS-X propose une vue globale des données issues de différents systèmes intégrés pour une prise de décision plus rapide et éclairée, ce qui peut s'avérer un avantage crucial dans un secteur où les délais et l'exactitude sont fondamentaux.

« Nos suites de produits et services facilitent la transparence des projets de transformation numérique de nos clients à l'échelle mondiale. En combinant nos forces à la présence mondiale, à l'expertise et au portefeuille de services complémentaires de CGI dans le pharmaceutique et les sciences de la vie, nous pouvons offrir une proposition de valeur unique et convaincante. CGI est l'un des partenaires clés nous permettant d'élargir notre offre pour nos clients mondiaux », a précisé Jan-Henrik Dieckert, chef des opérations logicielles, domaine pharmaceutique, Körber.

Intégrant une robuste sécurité des TI et des technologies opérationnelles, l'expertise de CGI en services de conseil et en MES se traduit par une mise en œuvre plus rapide, transparente et opérationnellement intégrée de la plateforme, notamment pour la transformation grâce à l'intégration technique, la migration des données ainsi que l'adoption et la gestion du changement organisationnel.

« Dans notre recherche mondiale sur les perspectives des clients, les hauts dirigeants du pharmaceutique et des sciences de la vie indiquent que l'optimisation des opérations est leur grande priorité d'entreprise. CGI agit à titre de conseiller de confiance pour les aider à s'occuper de cette priorité grâce à une transformation numérique basée sur les investissements, a souligné Maiken Lykke, vice-président principal de CGI au Danemark. Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour bâtir des solutions qui proposent la bonne combinaison de services et de technologies pour répondre à leurs besoins. Nous sommes heureux d'être un partenaire de Körber pour relever les défis uniques des clients de ce secteur. »

CGI offre des solutions cliniques et de TI à 11 des 20 plus grandes entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques mondiales. Nous les aidons à optimiser leurs processus, à lancer de nouvelles thérapies pour le cancer et des maladies rares et à stimuler la transformation numérique dans l'ensemble de leurs fonctions de recherche et développement ainsi que manufacturières et commerciales.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Körber

Nous sommes Körber - un groupe technologique international qui compte plus de 12 000 employés répartis dans 100 emplacements dans le monde, dotés d'un but commun. Nous transformons la pensée entrepreneuriale en réussite pour nos clients et façonnons le changement technologique. Dans les domaines d'affaires du numérique, du pharmaceutique, de la chaîne d'approvisionnement et des technologies, nous offrons des produits, des solutions et des services inspirants. Nous réagissons rapidement aux besoins des clients, nous exécutons des idées en toute transparence et, grâce à nos innovations, nous créons une valeur ajoutée pour nos clients. Ce faisant, nous bâtissons sans cesse des écosystèmes qui relèvent les défis d'aujourd'hui et de demain. Körber AG est la société de portefeuille de Körber Group.

Dans le domaine d'affaires du pharmaceutique de Körber, nous changeons la donne de cette chaîne de valeur grâce à notre portefeuille unique de solutions intégrées. Par nos solutions logicielles, nous aidons les fabricants de médicaments à numériser la production pharmaceutique, biotechnique ainsi que la thérapie cellulaire et génique. La suite MES Werum PAS-X est reconnue comme le système d'exécution de la fabrication de pointe à l'échelle mondiale en ce qui concerne la pharmacologie, la biotechnologie, les cellules et les gènes. Notre suite éprouvée Werum PAS-X accélère la commercialisation des produits grâce à l'analyse de données et à des solutions d'intelligence artificielle (IA), exploitant ainsi une valeur commerciale non révélée. Apprenez-en davantage : www.koerber-pharma.com.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs: Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363 ; Médias: Andrée-Anne Pelletier, ARP, Cheffe de services, Relations avec médias, [email protected], +1 438 468-9118 ; Körber - Domaine pharmaceutique: Dirk Ebbecke, Responsable du marketing des produits, Tél. : +49 4131 8900-0, Courriel : [email protected]