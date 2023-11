Symboles boursiers

La nouvelle entente comprendra la connexion de CGI PulseAI et Google Cloud Platform pour aider les clients à accélérer la rentabilité de cas d'utilisation

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat avec Google pour stimuler l'innovation quant à l'utilisation responsable des technologies issues de l'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat aidera les clients à accélérer le rendement de leurs investissements dans de nouveaux cas d'utilisation d'IA générative propres à leur secteur d'activité. Dans le cadre de cette entente, CGI tirera parti de Google Cloud Platform (Google Cloud) pour améliorer les capacités de sa solution CGI PulseAIMC, une plateforme d'hyperautomatisation et de prise de décisions qui utilise l'IA et les modèles d'apprentissage machine pour offrir une automatisation intelligente hautement performante des processus.

« L'IA demeure le sujet de l'heure pour nos clients à l'échelle mondiale, qui sont à la recherche de conseils fiables de la part de CGI sur la façon de passer de manière responsable de l'expérimentation de l'IA à sa mise en œuvre, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Notre partenariat élargi avec Google est l'une des alliances mondiales clés qui nous permettra de développer et de proposer des solutions et services fondés sur l'IA à nos clients, en plus d'offrir davantage d'occasions de perfectionnement à nos conseillers. »

« L'IA générative altère fondamentalement la façon dont plusieurs entreprises conduisent leurs activités, en ouvrant la voie à une nouvelle ère du nuage qui s'intègre dans presque tous les domaines d'une organisation, a souligné Thomas Kurian, chef de la direction de Google Cloud. En tirant parti des capacités de pointe en IA générative de Google Cloud, CGI peut aider ses clients à exploiter de nouvelles perspectives afin d'améliorer leurs activités et leur productivité. »

Vertex AI de Google permettra à la solution CGI PulseAI de bâtir de grands modèles de langages fiables selon le secteur d'activité. Ceux-ci faciliteront le développement et la mise en œuvre de cas d'utilisation uniques axés sur l'IA générative pour les clients. Par exemple, les données fiables de Google Cloud permettront à la solution CGI PulseAI de personnaliser un modèle, appelé « FinPulsAI », pour les clients du secteur des services financiers.

De plus, des modèles uniques peuvent être développés pour d'autres secteurs, ce qui renforcera la capacité de CGI PulseAI à s'adapter rapidement pour répondre aux besoins des clients. Par exemple, CGI prévoit d'explorer le modèle MedPaLM2 (en anglais) de Google pour transformer le processus de traitement et de validation des réclamations médicales. L'initiative combinera l'expertise approfondie du secteur de la santé de CGI au modèle d'IA avancé de Google pour offrir un processus amélioré de validation des réclamations et de détection de la fraude pour les clients de ce secteur. Ils pourront traiter plus rapidement les réclamations médicales, et ce, avec une plus grande précision, ce qui garantira la légitimité et la conformité de chacune d'entre elles. En tirant avantage de la puissance des modèles tels que MedPaLM2, les fournisseurs de soins de santé, les chercheurs et les administrateurs pourront profiter d'outils évolués qui leur permettent d'offrir de meilleurs soins de santé, tout en repoussant les limites des sciences médicales au bénéfice de leurs patients et de la société.

La structure robuste et évolutive de Google Cloud accélérera également la mise en œuvre des services de CGI PulseAI chez les clients en gérant les exigences de calcul et de mémoire, ce qui améliorera les capacités de personnalisation de la solution et permettra d'offrir un plus grand éventail de solutions. L'intégration de Google Cloud et de CGI aidera les clients à mieux répondre à la demande d'affaires d'aujourd'hui ainsi qu'à prédire et surmonter les défis sectoriels avant qu'ils n'émergent, ce qui permettra aux clients de demeurer à l'avant-garde de leur secteur d'activité.

Afin de bonifier le parcours de formation en IA de son université en ligne, CGI lancera une formation sur Google AI à l'échelle mondiale sur CGI Academia. Les deux entreprises mettront également en place des environnements d'expérimentation pour l'IA à l'aide des technologies de Google Cloud pour soutenir son développement continu et une offre de solutions novatrices.

Les capacités complètes de CGI en science des données et en apprentissage machine, combinées à ses connaissances sectorielles et ses compétences en génie technologique aide les clients à générer de nouvelles perspectives et expériences de même que de nouveaux modèles d'affaires fondés sur l'intelligence artificielle. CGI PulseAI est une marque de commerce de CGI Inc. et de ses sociétés affiliées. Pour plus d'information concernant notre expertise en IA, consultez cgi.com .

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

