Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

cgi.com/fr/salle-de-presse

LONDON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Google Cloud* pour la mise en œuvre de la plateforme de durabilité planétaire de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), une source axée sur les données qui permet aux pays d'identifier les défis liés au développement durable tels que la pollution de l'air, la hausse des températures et les inondations. La plateforme est conçue pour soutenir le mandat unique de l'ONUDI qui consiste à promouvoir, à dynamiser et à accélérer un développement industriel durable et inclusif.

La plateforme de durabilité planétaire permettra aux États membres et aux autres intervenants de consulter les projets et les partenariats de l'ONUDI ainsi que les données statistiques de développement industriel sous un angle nouveau. Mis en correspondance avec les ensembles de données géospatiales et sociologiques historiques de CGI et de Google Cloud de même qu'avec les données prévisionnelles générées par l'intelligence artificielle (IA), la plateforme permettra aux utilisateurs de prédire les possibles impacts futurs engendrés par les changements environnementaux.

Ciyong Zou, adjoint au directeur général et au directeur principal du conseil de la coopération technique et du développement industriel durable de l'ONUDI, a indiqué : « Le lancement de la plateforme de durabilité planétaire est une étape importante pour nos États membres qui tentent de relever les défis complexes liés au climat et au développement durable.

La plateforme servira de source unique de données à jour et complètes sur le développement durable. Elle présentera les efforts actuels qu'entreprend l'ONUDI, les emplacements où ceux-ci ont lieu ainsi que les retombées qui en découleront. Ce que Google Cloud et CGI nous aident à mettre en œuvre est une plateforme accessible qui simplifie les données complexes, ce qui permettra aux utilisateurs de repérer des motifs au sein des données et de prédire les prochaines tendances afin de guider avec plus de précision les efforts de développement durable. »

La plateforme intègre des données provenant de nombreuses sources, y compris des données météorologiques et d'autres données satellites provenant de programmes tels que Landsat qui sont utilisées en agriculture; des données sur l'utilisation des terres et la consommation de l'eau provenant du programme Sustainable Exploration and Environmental Data Science (SEEDS) de CGI; des données de la plateforme Earth Engine de Google Cloud; et des données de l'ONUDI provenant de ses projets mondiaux. Les utilisateurs pourront évaluer le progrès accompli envers les objectifs de développement durable (ODD), non seulement à l'échelle du pays, mais également selon des secteurs spécifiques tels que l'acier et le béton.

Teddra Burgess, directrice, Ventes civiles chez Google Cloud, a indiqué : « Nous sommes fiers de cette collaboration avec CGI afin de créer la plateforme de durabilité planétaire, le premier ensemble de données réellement complet de l'ONUDI, qui permettra de démontrer tous les efforts ainsi que les interventions en développement durable menés par l'organisation sur tous les territoires. Nous sommes impatients de travailler avec CGI afin de continuer à produire des résultats liés au développement durable à l'aide de technologies de pointe et de données planétaires exhaustives pour favoriser une progression de la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable. »

Tara McGeehan, présidente de CGI au Royaume-Uni et en Australie, a précisé : « Chez CGI, nous mettons en œuvre les plus récentes innovations et technologies pour surmonter un éventail de défis liés au développement durable. Nous sommes heureux de travailler au côté de l'ONUDI pour l'aider à concevoir des solutions concrètes et pratiques aux défis mondiaux urgents. »

CGI et l'ONUDI signeront une déclaration commune visant à identifier des initiatives novatrices à l'aide du programme SEEDS de CGI, et ce, dans le but de concevoir des validations de concept au profit des États membres, des entreprises et des individus. L'entente comprend également un soutien aux efforts de transformation numérique de l'ONUDI pour améliorer les opérations et l'efficacité de l'organisation, de même que fournir des solutions numériques novatrices à ses bénéficiaires.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

*en anglais

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Investisseurs: Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux: Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Relations avec les médias, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux: Paul Butler, Chef de service, Communications externes, Royaume-Uni, [email protected], +44 (0)7920 784199