CGI et Fraport AG concluent un partenariat pour accélérer la transformation numérique des opérations de l'aéroport de Francfort

SULZBACH, Allemagne , le 25 avril 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) et Fraport AG, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, le plus important pôle du trafic aérien d'Allemagne, s'associent pour accélérer la transformation numérique de l'aéroport dans le cadre d'une entente de cinq ans. Fraport AG, l'un des plus importants exploitants qui exerce ses activités dans 29 aéroports sur 4 continents, a sélectionné CGI à titre de partenaire de transformation numérique. L'entente vise à optimiser l'expérience client des usagers de l'aéroport de Francfort et accroître sa compétitivité grâce à de nouveaux modèles d'affaires numériques et des technologies novatrices.

« Nous réalignons les opérations de l'aéroport de Francfort aux technologies d'aujourd'hui, une tâche colossale. Toutefois, nous avons sélectionné un partenaire flexible et compétent, à savoir CGI, a indiqué Dr Wolfgang Standhaft, chef de la direction informatique, Fraport AG. Nous sommes enthousiastes de collaborer avec CGI sur de nouvelles idées et solutions que nous pouvons mettre en œuvre conjointement, rapidement et de façon sécuritaire. »

L'un des objectifs clés de l'entente vise à migrer davantage d'applications de l'aéroport vers le nuage dans le cadre d'une refonte stratégique des TI, soutenue par une approche équilibrée axée sur le nuage. De plus, Fraport et CGI travailleront ensemble afin de jeter les bases pour l'intégration d'autres technologies avancées telles que l'automatisation intelligente et l'intelligence artificielle aux opérations de l'aéroport. L'objectif de Fraport est d'exploiter ces technologies en vue de soutenir le personnel de l'aéroport dans ses tâches quotidiennes, particulièrement pour les services d'assistance en escale.

Dans le cadre de cette transformation infonuagique, CGI fournira des services de conseil, des solutions infonuagiques, des services de TI en mode délégué ainsi que des services de gestion du changement dans l'optique d'aider Fraport AG à intégrer ses nouveaux processus et à introduire de nouvelles façons de travailler. Les services offerts part CGI assureront une migration ponctuelle et optimale vers le nuage ainsi qu'un soutien continu.

Fraport AG a sélectionné CGI en raison de sa proximité régionale, de son expérience et de son expertise approfondies dans le secteur de l'aéronautique ainsi que pour ses capacités exhaustives dans les domaines de la transformation numérique, de l'optimisation des processus, et de l'automatisation. CGI compte plus de 1 000 professionnels spécialisés en aéronautique établis à proximité du siège social de Fraport AG, à Francfort.

« Notre collaboration avec Fraport AG a été une véritable réussite depuis que nous avons commencé à travailler sur des projets communs en 2021, a ajouté Ralf Bauer, vice-président principal, centre et sud de l'Allemagne, CGI. Ce nouveau partenariat est la prochaine étape de notre soutien continu envers les projets d'importance de transformation numérique de Fraport. Il nous offre davantage d'occasions d'apporter une valeur considérable aux installations de Fraport au moyen de notre expertise de pointe en TI et de nos ressources sur site, sur le continent, et à l'international. »

Forte de plus de 30 années d'expérience dans l'industrie aéronautique, CGI fournit des solutions et services aériens complets pour améliorer la gestion des activités au sol et dans les airs, maximiser les investissements dans les actifs et accroître la satisfaction des passagers. Pour en savoir davantage, visitez cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : https://www.cgi.com/fr

Personnes-ressources : CGI Germany B.V. & Co. KG, Sabine Ernst, responsable des relations de presse, Allemagne, Tél. : +49-151-16360469, [email protected], www.cgi.com | www.de.cgi.com; PR-COM, Nicole Oehl, gestionnaire de compte, Tél. : +49-89-59997-758, [email protected], www.pr-com.de