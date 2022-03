Symboles boursiers

HELSINKI, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - En partenariat avec CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A), Fingrid Datahub Oy a lancé Datahub, le nouveau système d'échange d'information centralisé de la Finlande pour le marché de l'électricité de détail. Il s'agit d'une étape majeure pour la Finlande qui veut adopter un système énergétique plus intelligent, écologique et flexible. La centralisation de quelque 3,8 millions de points de données d'énergie sur une plateforme unique accélère l'échange d'information.

Datahub, soutenu par CMS de CGI, offre une fondation pour les réseaux et compteurs intelligents, ainsi que de nouveaux services pour le suivi de l'efficacité énergétique, le chargement de véhicules électriques, la gestion de l'énergie axée sur la demande et la production d'énergie distribuée. La solution facilite l'entrée de nouveaux détaillants et fournisseurs sur le marché et améliore l'expérience client en lui offrant une plus grande visibilité, ce qui lui permet de comparer les services et de changer de fournisseur au besoin.

Datahub permet un échange d'information en temps réel et sécurisé entre les différents intervenants du réseau grâce à l'expérience de CGI qui a déployé 14 systèmes de marché dans 10 pays. Des fonctions de gestion des données de compteurs et de règlement sont fournies par KX, partenaire de CGI, pour offrir gestion des données et analyse en temps réel.

Fingrid et CGI ont travaillé en équipe avec les intervenants du marché de détail de l'électricité en Finlande pour concevoir Datahub. Environ 80 distributeurs et 80 exploitants seront soutenus.

« Le projet a commencé en 2015 et les efforts déterminés des deux équipes ont permis un lancement réussi, a affirmé Pasi Aho, chef de la direction de Fingrid Datahub Oy. Nous avons réussi notre travail conjoint avec diverses entités du secteur de l'énergie, et la mise en service s'est déroulée comme prévu. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à cet important changement qui n'aurait pas été possible sans cette collaboration exceptionnelle. »

CGI et Fingrid poursuivront le développement de Datahub pour répondre aux besoins en constante évolution. Datahub permettra éventuellement la formation de communautés de partage de l'énergie, ainsi que l'introduction en 2023 de relevés de consommation par période de 15 minutes. La Finlande et le reste de l'Europe adopteront cette période écourtée pour permettre l'évaluation plus exacte du prix de l'électricité afin de promouvoir l'investissement dans les nouvelles technologies et d'augmenter la durabilité.

« À l'heure du changement climatique et de la transformation énergétique, le bon fonctionnement du marché de l'électricité et l'utilisation des données sont plus que jamais essentiels, a déclaré Leena-Mari Lähteenmaa, présidente et directrice générale des opérations de CGI en Finlande. Datahub est au cœur du marché de l'électricité. Pour l'élaborer, nous avons tiré parti de notre expérience et expertise internationales dans la création de plateformes de marché pour les industries de l'énergie dans divers pays. Nous félicitions Fingrid pour cette réalisation exceptionnelle et la remercions pour sa collaboration. »

Tous les aspects de la chaîne de valeur énergétique dépendent de plus en plus des données fournies à l'échelle et au rythme appropriés. Les données en temps réel sont essentielles pour faciliter la transparence, le suivi et la collaboration sur le marché, ainsi que pour permettre aux acteurs du marché de passer de la prévision et de la planification à la détection et à la réaction en tant qu'organisations axées sur les renseignements. CGI est un leader de la facilitation des marchés centraux avec des solutions développées, mises en œuvre et exploitées pour l'électricité, le gaz, l'eau et maintenant l'hydrogène. Visitez cgi.com pour plus de renseignements sur l'expérience et les capacités de CGI pour la transformation numérique de la chaîne de valeur de l'énergie.

