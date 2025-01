Symboles boursiers

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en TI et en management au monde, a été reconnue dans la catégorie « Leader » de l'évaluation mondiale IDC MarketScape des fournisseurs de services pour les opérations clients des services publics* (en anglais).

Le rapport IDC MarketScape énonce que « CGI possède de solides capacités dans les cas d'utilisation considérés dans cette évaluation des fournisseurs en ce qui concerne les opérations des clients des services publics, avec une solide expérience dans l'innovation commerciale des services publics ». En offrant une gamme de services incluant le conseil en management, la propriété intellectuelle et la gestion des processus d'affaires en mode délégué, CGI a réussi à établir des relations à long terme avec certaines des plus grandes sociétés de services publics d'Europe et d'Amérique du Nord.

« CGI possède plus de quarante ans d'expérience dans le secteur des services publics, offrant une gamme complète de services en TI et des conseils axés sur les résultats grâce à ses propres logiciels de services publics et aux solutions de PI de ses partenaires mondiaux, a déclaré Gaia Gallotti, directrice de recherche et responsable d'IDC Energy Insights en Europe. L'innovation de CGI dans les opérations clients des services publics intègre l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation robotisée et l'apprentissage machine dans des solutions de base comme OpenGrid, u@cloud et RMS, améliorant ainsi l'efficacité et l'engagement des clients. »

Selon l'évaluation IDC MarketScape, « la capacité distinctive la plus reconnue de CGI dans le domaine des services publics est son portefeuille de 24 solutions sectorielles dans les domaines de la surveillance des installations, de la gestion des actifs, du stockage de l'énergie, de la transmission et de la distribution, des marchés de l'énergie, de la vente au détail et de la facturation. Dans le domaine de la vente au détail et de la facturation, les exemples incluent des systèmes commerciaux bien établis tels que Kolibri, BFUS, IS Suite et efluid, le système de gestion des données de compteurs Sm@rtering et la nouvelle solution de facturation et d'assistance à la clientèle u@cloud ».

« Nous croyons que la reconnaissance de CGI comme leader dans l'évaluation IDC MarketScape souligne notre engagement à fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins évolutifs des fournisseurs de services publics. En mettant l'accent sur l'intégration des technologies de pointe dans ses offres de services, CGI est bien placée pour aider les sociétés de services publics à gérer les complexités des marchés énergétiques modernes afin d'obtenir des résultats commerciaux tangibles tout en améliorant la satisfaction de la clientèle et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Peter Warren, vice-président et responsable sectoriel mondial, Énergie et services publics, chez CGI.

Selon la plus récente étude exclusive mondiale annuelle de CGI, les principales tendances et priorités dans le domaine de l'énergie et des services publics portent sur l'optimisation des investissements et la sécurisation des opérations. L'étude de CGI, qui a consulté 174 hauts dirigeants du secteur de l'énergie et des services publics, révèle que les clients accordent la priorité à la qualité des données en raison de son incidence sur l'IA, tandis que le climat, la transformation numérique et la chaîne de valeur continuent de façonner le marché.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services sur un marché donné. La recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs technologiques. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 250 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de CA14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

* Évaluation mondiale IDC MarketScape des fournisseurs de services pour les opérations clients des services publics 2024 (US52038724), décembre 2024

