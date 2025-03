Symboles boursiers

Cette acquisition renforce les capacités de CGI en matière d'analyse de données et d'intelligence d'affaires

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Momentum Technologies, une firme de services de conseil en TI basée à Québec, qui se spécialise en analyse des données et en intelligence d'affaires.

Plus de 250 conseillers et professionnels hautement qualifiés se joindront à CGI, renforçant ainsi la présence locale et les capacités opérationnelles de l'entreprise pour servir le secteur public et d'autres secteurs tels que la santé et l'assurance.

« Au nom de CGI, nous accueillons chaudement les professionnels talentueux de Momentum Technologies, a commenté Michael Godin, président des activités de CGI au Canada. Nos organisations ont une expertise et des valeurs similaires, et partagent un engagement indéfectible à offrir des services exceptionnels qui visent à générer des résultats d'affaires tangibles pour nos clients. C'est le début d'un parcours stimulant, alors que nos forces combinées créeront de nouvelles occasions de partenariat avec nos clients. »

« Cette acquisition nous permet de renforcer notre présence à Québec, a déclaré Jalil El Mejjad, vice-président principal, Ville de Québec, CGI. Momentum Technologies s'est mérité une réputation enviable dans le marché par sa prestation de services de haute qualité. Il s'agit également d'une évolution naturelle de notre collaboration avec Momentum Technologies au fil des ans. En combinant nos expertises, nous pourrons offrir à nos clients encore plus de capacités en intelligence artificielle, en leur fournissant des perspectives et des analyses approfondies pour leur permettre de prendre des décisions encore plus judicieuses. »

« Momentum Technologies a toujours été poussée par son engagement envers l'excellence, l'innovation et de solides relations avec les clients, a souligné Mohamed Guetat, président, Momentum Technologies. La combinaison de nos forces avec CGI marque une étape importante qui s'aligne à notre culture, à nos valeurs et à notre vision pour l'avenir. En faisant partie d'une plus grande organisation aux ressources considérables et à portée mondiale, nous serons en mesure d'offrir des possibilités encore plus intéressantes à nos professionnels talentueux et de proposer des solutions de pointe à nos clients. »

Fondée en 2003, Momentum Technologies est reconnue comme un fournisseur local de premier plan de solutions novatrices qui stimulent la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle d'entreprises de différents secteurs d'activité, dont le secteur public. L'entreprise se spécialise également dans les services en mode délégué, l'infonuagique et le développement de logiciels d'entreprise, offrant aux organisations des solutions technologiques évolutives, sûres et personnalisées.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2024, CGI a généré des revenus de 14,68 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

