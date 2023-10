L'acquisition renforce la position de CGI au sein d'un marché métropolitain américain en pleine croissance

MIAMI, le 11 oct. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Momentum Consulting Corporation, une entreprise de services de conseil en technologie de l'information et en management, située à Miami, qui se spécialise dans la transformation numérique, l'analyse de données et les services en mode délégué. Cette acquisition renforce la position de CGI au sein de ce marché américain clé en pleine croissance. Celle-ci s'ajoute au modèle d'affaires de proximité de CGI qui combine un réseau mondial d'experts et de capacités à une responsabilisation locale et des services complets pour ses clients.

Fondée en 2002, Momentum Consulting Corporation est une entreprise appartenant à des minorités et un fournisseur agréé par l'État de la Floride comptant plus de 175 conseillers hautement qualifiés ainsi que de nombreuses relations avec des clients des secteurs du commerce de détail, de la fabrication, du transport et de la logistique qui passeront sous l'égide de CGI.

« CGI et Momentum Consulting Corporation possèdent une excellente compatibilité culturelle, car toutes deux partagent un solide sentiment d'engagement envers leurs employés, un dévouement pour les principes fondamentaux de la gestion et une passion pour l'excellence d'exécution auprès des clients, a affirmé Tim Hurlebaus, président, Secteur privé et gouvernements locaux, CGI, États-Unis. La force combinée de Momentum Consulting Corporation et de CGI crée une valeur additionnelle pour les clients grâce à une expertise technologique et sectorielle approfondie ainsi qu'à un engagement à effectuer une transformation numérique basée sur le rendement du capital investi pour atteindre les objectifs d'affaires et de TI, et ce, en mettant l'accent sur la satisfaction du client. »

« Pour Momentum Consulting Corporation, la fusion nous permet de poursuivre notre trajectoire de croissance en fournissant une évolutivité et un accès à de nouvelles plateformes technologiques, une expertise, des partenaires, un réseau mondial de prestation de services, des capacités de services de conseil axés sur le numérique ainsi que des options de gestion déléguée, a indiqué Mayte Fernandez, co-chef de la direction et partenaire de gestion chez Momentum Consulting Corporation de même que nouvelle vice-présidente principale, services-conseils et leader du marché métropolitain de Miami chez CGI. Nos forces combinées contribueront à l'accroissement de notre valeur commerciale pour nos clients actuels et futurs, en plus de favoriser une collaboration entre nos équipes afin de devenir une entreprise phare au sein du marché de Miami. »

Aux États-Unis, CGI compte plus de 13 000 conseillers et professionnels dans 80 bureaux répartis selon notre modèle de proximité, appuyé par la solide présence internationale et l'éventail de services et de perspectives de l'entreprise, afin de procurer une valeur à l'échelle locale.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 500 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

