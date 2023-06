Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

http://www.cgi.com/fr/salle-de-presse

Le projet, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, soutiendra les efforts de sécurité ainsi que les capacités futures de suivi et de récupération de données des aéronefs

LONDRES, le 15 juin 2023 /CNW/ - CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) a conclu un contrat dans le cadre du programme 4S (Space Systems for Safety and Security) de l'Agence spatiale européenne (ESA), avec le soutien de l'Agence spatiale du Royaume-Uni. CGI dirigera un consortium supervisant la conception d'un démonstrateur de service pour un enregistreur de vol virtuel. Reproduisant les fonctionnalités d'un enregistreur de vol traditionnel (boîte noire) dans un environnement virtuel en nuage, ce nouveau système permettra le stockage assuré, authentifié et contrôlé des données transmises par un aéronef en vol. Celles-ci seront alors presque immédiatement accessibles en cas d'urgence, d'incident ou d'accident. L'enregistreur de vol virtuel universel sera conçu pour être équipé à bord de tout aéronef capable d'envoyer des données télémétriques et opérationnelles au sol.

Neil Timms, vice-président principal, Industrie spatiale, défense et renseignement, CGI au Royaume-Uni et Australie, a précisé : « Être en mesure de comprendre les causes liées à un incident aérien est essentiel afin d'améliorer la sécurité des aéronefs, et indispensable pour les victimes et leurs familles. CGI est fière de collaborer avec l'ESA, tout en s'appuyant sur son héritage en matière d'informatique en nuage sécurisé, pour concevoir un service d'enregistreur de vol virtuel universel qui permettra à tout aéronef compatible d'envoyer des données de vol vers une installation de stockage sécurisée dans le nuage. »

Conçu pour répondre aux exigences du système mondial de détresse et de sécurité aéronautique (GADSS) concernant le suivi des aéronefs et la récupération de données, le futur service d'enregistreur de vol virtuel universel pourra être utilisé seul sur les petits aéronefs ou de pair avec les enregistreurs traditionnels, requis par la loi, sur les autres aéronefs. Il pourra également réduire le temps et les efforts déployés pour localiser un aéronef en détresse, de même que fournir des données télémétriques essentielles aux ingénieurs au sol, afin de venir en aide aux équipages.

Quant à elle, Heather Britton, responsable des applications spatiales de l'Agence spatiale du Royaume-Uni et représentante pour le programme ARTES de l'ESA, a mentionné : « Le Royaume-Uni a toujours été un leader novateur dans les domaines de l'aéronautique et de l'aviation. L'enregistreur de vol virtuel universel est un autre bon exemple qui montre comment les technologies de l'espace peuvent résoudre des problématiques du monde réel. C'est bien de voir que l'équipe de conception repousse les frontières en développant de nouvelles technologies de pointe dans le secteur aéronautique afin d'améliorer la sécurité et les opérations au Royaume-Uni et dans le monde entier. »

L'Agence spatiale européenne soutient activement le développement de solutions novatrices, soulignant le potentiel qu'ont les technologies de l'espace pour tous les acteurs du marché aéronautique (compagnies aériennes, aviation commerciale et générale, aéroports, autorités de l'aviation civile). « Nous sommes ravis de soutenir CGI dans le développement de son enregistreur de vol numérique de pointe, a indiqué Arnaud Runge, chef de projets à l'ESA. Je suis moi-même titulaire d'une licence de pilote professionnel et j'accueille cette initiative qui tirera parti des technologies satellitaires pour rendre l'espace aérien encore plus sécuritaire qu'il ne l'est déjà. »

Le système est conçu grâce à CGI TrustedFabric, une solution de chaîne de blocs exclusive dédiée au stockage sécurisé de données hautement sensibles et qui est hébergée sur le nuage. Il offre une capacité d'extensibilité et un déploiement mondial est prévu pour un futur service commercial. La technologie offre également des capacités de soutien pour des services additionnels tels qu'un soutien amélioré pour les aéronefs en vol, des solutions d'enregistrement de vol pour les aéronefs téléguidés et à mobilité aérienne avancée, ainsi que des services d'intégration de données d'espaces aériens pour les prestataires de service de navigation. CGI travaillera avec l'ESA, Code Magus Ltd, l'Université de Cranfield, Amazon Web Services (AWS) ainsi que des intervenants du secteur, SatAuth et d'autres, pour définir les cas d'utilisation et les exigences du système pour un service mondial d'enregistreur de vol virtuel universel. Le concept exploré met à profit la disponibilité croissante des bandes passantes pour le transfert de données par satellites, et le nombre croissant d'équipements d'aéronefs capables de transmettre de telles données comme des enregistreurs à accès rapide (QAR) et d'autres systèmes semblables.

De son côté, le Dr Li Wen-Chin du Centre de sécurité et d'investigation des accidents de l'Université de Cranfield a indiqué que : « Le système ne fera pas que fournir des données véridiques et authentiques exigées par les investigations, mais il pourra également identifier des situations potentiellement non sécuritaires et lancer une alerte avant même que celles-ci ne se produisent. Notre vision du futur est que nous soyons en mesure d'offrir un soutien aux équipages en détresse de bien meilleure qualité que ce qui est offert présentement. »

Paul Roux, directeur général du fabricant sud-africain de systèmes de transmission de données et de suivi d'aéronefs SatAuth, a ajouté : « L'enregistreur de vol virtuel universel de CGI permettra à nos clients de se conformer aux obligations réglementaires GADSS et d'améliorer leur gestion de l'information et des données opérationnelles au-delà des simples exigences, pavant ainsi la voie à la technologie de pointe en matière de sécurité aéronautique du 21e siècle. »

Depuis plus de 40 ans, CGI propose des logiciels complexes et essentiels à l'industrie spatiale qui sont utilisés pour la navigation, les communications et les activités par satellite des applications dotées de capacités spatiales.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 91 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Code Magus Limited

Code Magus Limited collabore avec SatAuth depuis quelques années déjà afin d'offrir une gamme de produits, des interfaces de sécurité ainsi que des architectures d'intégration pour le serveur GCP de SatAuth. Ils sont responsables de la sécurité des données, du chiffrement, de la reproduction et de la détection de failles pour les infrastructures de réseaux complexes d'institutions financières locales et internationales. De plus, ils ont développé des algorithmes pour la détection de défaillances du système central, ce qui réduit considérablement le risque de pannes d'équipements pour les institutions. Code Magus conduit également des tests de transactions non fonctionnels à débit élevé, de sécurité des transactions et d'intégrité de logiciels ainsi que de validation de transactions à grand volume. Apprenez-en davantage sur www.codemagus.com*.

À propos de SatAuth

SatAuth vise à offrir aux transporteurs aériens des solutions sécurisées et efficientes de suivi et d'alerte au profit de leurs normes de qualité. À la suite de tests rigoureux et de l'obtention de la certification de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), SatAuth a terminé l'installation et la conduite de tests de mise en situation sur les avions de plusieurs transporteurs aériens depuis 2016. Ainsi, SatAuth est en mesure de recueillir une panoplie de données autonomes inestimables à la compréhension des paramètres d'un avion en vol, et de les transmettre directement au transporteur à l'aide d'un portail spécifiquement conçu selon les exigences du client. Nous sommes fiers de concevoir des solutions flexibles non seulement pour répondre aux réglementations en vigueur, mais aussi pour offrir des services additionnels capables de générer un rendement du capital investi pour nos clients. Apprenez-en davantage sur www.satauth.com*.

À propos de l'Agence spatiale européenne

L'agence spatiale européenne (ESA) représente pour l'Europe une porte d'accès à l'espace. L'ESA est une organisation intergouvernementale, fondée en 1975, qui a pour mission de façonner les activités de développement des capacités spatiales européennes et à faire en sorte que les citoyens européens, et du monde, continuent à bénéficier des investissements réalisés dans le domaine spatial. Pour en savoir davantage, visitez le www.esa.int*.

À propos du programme 4S de l'ESA

Le programme stratégique de l'ESA « Space Systems for Safety & Security » se concentre sur la conception de systèmes novateurs et sécuritaires de communications par satellite et de leur intégration parmi les réseaux terrestres publics et privés afin d'améliorer la sûreté, la résilience et la sécurité au sein de la société. Le programme soutient le développement de services, de systèmes, de technologies et de produits qui s'intéressent à la sûreté et la sécurité. Pour en savoir plus, consultez : https://artes.esa.int/space-systems-safety-and-security-4s*.

À propos de l'Agence spatiale du Royaume-Uni

L'Agence spatiale du Royaume-Uni inspire et guide le Royaume-Uni dans l'industrie spatiale au profit de notre planète et de ses habitants. Il s'agit d'une agence exécutive, parrainée par le ministère des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie du Royaume-Uni. Apprenez-en plus sur nos demandes de financement d'applications*.

À propos d'AWS

Amazon Web Services (AWS) est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde. Elle propose plus de 200 services complets issus de centres de données du monde entier. Des millions de clients (dont certaines des startups les plus dynamiques au monde, de très grandes entreprises et des agences fédérales de premier plan) utilisent AWS pour réduire leurs coûts, gagner en agilité et innover plus rapidement.

*en anglais

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Médias locaux : Paul Butler, Chef de service, Communications externes, CGI à Londres, [email protected], +44 (0)7920 784199; Médias mondiaux : Andrée-Anne Pelletier, ARP, PRP, Chef de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438-468-9118